Condena mínima para el hombre que llamó "inmigrantes de mierda" a dos mujeres bolivianas

Llamó «inmigrantes de mierda» a dos mujeres bolivianas cuyo 'delito' fue estar esperando un autobús en la plaza del Ayuntamiento de València, ya de madrugada y después de una larga jornada de trabajo, y luego agredió a un policía local. La condena por todo ello es de seis meses de cárcel. ¿La razón? Que acreditó durante el juicio que sufre un trastorno psicótico y que decidió aceptar los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscal de delitos de odio.

El caso, que destapó en su día en exclusiva Levante-EMV, se remonta al 15 de mayo del año pasado. Eran las doce y cuarto de la noche y las dos mujeres, que no se conocían entre sí, aguardaban sendos autobuses para regresar a sus domicilios, en el extrarradio de València.

El ahora procesado, español y migrado desde un pueblo de Albacete, se dirigió al grupo de personas que esperaban el bus y, según denunciaron las víctimas, refrendaron los testigos y afirmó la fiscal de odio de València en su escrito de acusación, les llamó «inmigrantes de mierda» y les gritó «que se fueran a su puto país». Entonces se encaró a la más joven, de 32 años, a quien le preguntó varias veces «en tono insistente y desabrido si era española y, como quiera que no le respondió, se acercó hasta colocarse a escasos centímetros de ella y le dijo que sí que era extranjera y que tenía cara de puta, para, a continuación, amedrentarla afirmando 'soy nazi ¡Viva España!», recoge la Fiscalía.



«Las latinas sois unas putas»

Ante esa actitud, «la víctima 1 se levantó del asiento, siendo seguida por el acusado, que se aproximaba a ella», provocándole un estado de intenso miedo, tal como declaró a los policías locales que la asistieron aquella noche y que acabaron deteniendo al ahora condenado.

Viéndola muerta de miedo, una segunda mujer, de 45 años y también boliviana, que no conocía a la primera, se acercó a ella para auxiliarla. Esta mujer, testigo protegido como la anterior, llamó a la policía, «siendo a su vez increpada por el acusado, quien en tono desafiante decía 'llama a la Policía, que ya he estado en la cárcel por violencia de género, todas las latinas sois unas putas'». Gracias a la llamada de la segunda mujer, acudió una patrulla de la Policía Local de València, a cuyos agentes también increpó el acusado.

El sospechoso no solo no se achicó, sino que mantuvo su actitud para con los agentes, a quienes, cuando le pidieron que se identificara es espetó: «A vosotros no os doy nada, que sois unos hijos de puta. Ojalá os maten a todos. ¡Gora ETA!' para, seguidamente, propinar un fuerte cabezazo a uno de los policías en un pómulo. Y después, intentó propinarle un mordisco en el traslado en el coche policial.

La fiscal coordinadora de delitos de Odio de Valencia, Susana Gisbert, pedía inicialmente para el hombre una pena de cuatro años y tres meses de prisión. No obstante, en una vista celebrada ayer en la Audiencia de Valencia llegaron a un acuerdo entre acusaciones y defensas y el hombre, con antecedentes por violencia de género, aceptó un año de cárcel.

Además, el hombre tendrá que pagar una multa por las lesiones leves y tiene prohibido practicar actividades de enseñanza o similares durante tres años y medio.