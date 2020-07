Estafa 9.000 euros a tres mujeres tras dos meses de encuentros sexuales 'pagados'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por estafar más de 9.000 euros a tres mujeres con las que había concertado numerosos encuentros sexuales a lo largo de dos meses, cuyo pago evitó pidiendo a su banco que devolviese los 27 cargos alegando que alguien los había hecho en su nombre.

La presunta estafa por la que ahora ha sido detenido se produjo entre principios de enero y el 4 de marzo, a las puertas del inicio del estado de alarma que redujo por completo la movilidad en las calles.

En ese tiempo, el ahora detenido acudió en numerosas ocasiones a un piso de València en el que tres mujeres ejercían la prostitución, después de contactar con ellas a través de un número de teléfono que se publicitaba en páginas web de citas sexuales.

En todos los casos, el presunto estafador pagó la cantidad acordada mediante dos tarjetas de crédito diferentes. Según informó ayer la Jefatura Superior de Policía, en una ocasiones abonaba la cantidad pactada físicamente, utilizando el datáfono que las chicas tenían en su domicilio, y otras veces pagaba telefónicamente.

El 4 de marzo, una de ellas descubrió lo que estaba pasando, al tratar de cargarle el último pago: 356 euros. Pese a intentarlo varias veces, la tarjeta era rechazada, lo que levantó sus sospechas.

La joven habló entonces con sus compañeras y les expuso su desconfianza. Las mujeres comprobaron en los días siguientes en sus cuentas bancarias que no se había hecho efectivo ni uno solo de los pagos adeudados por el hombre, de manera que lo denunciaron por estafa.

En ese momento, la deuda era de 9.061 euros en 27 cargos por servicios sexuales prestados desde los primeros días de enero hasta el 4 de marzo. A partir de ese día, y antes de denunciarle, trataron de que el presunto estafador les abonase lo pactado, pero no lo consiguieron, así que acabaron acudiendo a la comisaría de Russafa de la Policía Nacional para poner en su conocimiento lo sucedido.

A partir de ese momento, agentes del grupo de Policía Judicial de la citada comisaría abrieron una investigación durante la cual supieron que los 27 cargos habían sido devueltos a petición del propio titular de las tarjetas. De hecho, a la entidad le había asegurado que una de ellas se la habían robado el 28 de febrero y que la otra, con pago aplazado, la había extraviado el 3 de julio.

Cuando los agentes le tomaron declaración, volvió a utilizar la misma excusa, pero, para entonces, los investigadores ya habían comprobado que no decía la verdad y que, de hecho, no había presentado denuncia alguna ni por la supuesta sustracción de la primera tarjeta y su uso fraudulento -a pesar de la elevada cuantía-, ni por la pretendida pérdida de la segunda. Así las cosas, detuvieron por un presunto delito de estafa al sospechoso, que hasta ahora no tenía antecedentes.