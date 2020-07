La acusada de la muerte de su bebé es detenida tras ir al juzgado con marihuana

La mujer que el pasado mes de febrero fue detenida por el homicidio imprudente de su bebé de solo 35 días en València ha vuelto a ser arrestada en esta ocasión por una requisitoria pendiente de otro juzgado tras acudir a firmar en el apud acta dictada por la muerte de su recién nacido. Además, al apreciar un fuerte olor a marihuana los agentes que estaban custodiando las instalaciones judiciales descubrieron que portaba una bolsita con esta sustancia ilícita.

La arrestada, de 33 años y natural del Congo, fue imputada a principios de año por el homicidio imprudente de su bebé, al que habría alimentado con comida no adecuada a su edad. Además, tras dar a luz en su domicilio no lo había inscrito en el Registro Civil y en esos 35 días no lo había llevado a médico alguno. La falta de asistencia sanitaria y la mala alimentación del bebé pudieron influir en su fallecimiento prematuro, de ahí que se le impute su muerte.

Aunque el juez la dejó en libertad a la espera de juicio, la mujer tenía que acudir regularmente a firmar al juzgado. La semana pasada acudió y tras comprobar que estaba en busca y captura por otra causa se procedió a su detención. Además se le hizo un acta denuncia por posesión de drogas.