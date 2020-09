Detenido por agredir a su expareja y llevar un cuchillo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años en el distrito de Russafa, por acosar a su ex pareja y a una amiga, a pesar de que pesa sobre él orden de alejamiento, y además le ha arrebatado un cuchillo de 10 cm de hoja que llevaba en una mochila. El hombre, de origen español, será acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de quebrantamiento de condena, tras increpar y agredir a su ex pareja. Una patrulla de la Policía fue avisada de una pelea, y cuando acudieron al local citado encontraron a dos mujeres, una de ellas sangrando abundantemente por la nariz, y un hombre, discutiendo en la calle. Los policías averiguaron que, momentos antes, las dos mujeres se encontraban en el interior del establecimiento cuando se presentó el sospechoso, ex pareja de una de ellas, y comenzó a increparla y agredirla.