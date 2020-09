Una menor de 15 años muere en Elx al clavársele en el corazón un cristal al romperse una puerta en su patio

Un desafortunado accidente doméstico le ha costado la vida a una menor de 15 años en Elx al clavarse en el corazón un cristal fracturado en el portal del inmueble donde residía con su familia. El trágico accidente ocurrió sobre las 13 horas del pasado jueves en un edificio situado en la calle Doctor Ferrán de la citada ciudad. La joven iba acompañada por su madre cuando ambas accedieron al portal. El cristal de una segunda puerta, ya dentro del patio, se fracturó cuando la menor se apoyó en él. Según fuentes cercanas a la investigación, se trataba de una puerta vieja que no soportó el peso al apoyarse y se fracturó. La menor cayó sobre los fragmentos del cristal fracturado y se clavó dos de los vidrios, con la mala fortuna de que uno de ellos le penetró por la zona dorsal izquierda, en el espacio intercostal, y le afectó al corazón, causándole la muerte de forma inmediata, tal como confirmó ayer la autopsia. El SAMU llegó en apenas siete minutos, según las mismas fuentes, pero no pudo hacer nada por salvar su vida, debido a la gravedad de la herida. El cristal atravesó por completo el órgano vital, por lo que no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. Momentos antes, una unidad de Soporte Vital Avanzado había tratado de atenderla. La Policía Local de Elx inició las diligencias y una vez se confirmó el fallecimiento fue la Policía Nacional quien se hizo cargo del caso y comunicó lo sucedido al juzgado de guardia de Elx para que la comisión judicial acudiese al lugar. Las patrullas desplazadas al lugar del accidente acordonaron la zona y una vez llegó la comisión judicial, el juez de guardia autorizó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal. El resultado preliminar de la autopsia habla de muerte instantánea al clavársele el cristal en el corazón.