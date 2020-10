Agentes de la Policía Nacional han detenido el miércoles sobre las nueve y cuarto de la noche en una calle del distrito de Abastos de València a un hombre de 30 años, de origen lituano, como presunto autor de los delitos de amenazas, atentado agente de la autoridad y daños, tras agredir a otro hombre, intentar quemar la tienda de campaña en la que dormía con su pareja, así como amenazar a los policías con matarlos. En el traslado a dependencias policiales se golpeó con la cabeza y causó daños en el vehículo.

Una hora después, los policías detuvieron a la pareja del ahora detenido, una mujer de 41 años, de origen español, como presunta autora de los delitos de amenazas, robo con violencia y lesiones, tras amenazar a la pareja del hombre que había sido amenazado y agredido por el ahora detenido, con matarla y quemarle la tienda de campaña, agredirla, propinándole puñetazos y patadas y apoderándose de su bolso.

Primera intervención

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y cuarto de la noche cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a una calle del distrito de Abastos donde al parecer había una agresión entre dos hombres.

Inmediatamente los policías se dirigieron al lugar donde localizaron a un hombre de 27 años en el suelo con la cara ensangrentada, y averiguaron que momentos antes otro hombre que se encontraba al final de la calle, al parecer le había agredido y sustraído su documentación, así como le habría amenazado con quemarle la tienda de campaña mientras durmiese.

Los agentes averiguaron que en la tienda de campaña también habitaba su pareja, una mujer de 49 años, a la que al parecer el sospechoso habría amenazado con quemarla. Mientras los policías hablaban con ésta, observaron a un hombre encender algo y a continuación arrojarlo sobre la tienda de campaña, encendiéndose la misma y ocasionando daños únicamente en la base, ya que la mujer lo apagó rápidamente, así como averiguaron que el hombre era el que los amenazaba.

A continuación, los policías se dirigieron al sospechoso momento en que éste comenzó a manifestarles “que huevos tenéis de venir a mi calle a identificarme, no sabéis quien soy, tener huevos y venir, os voy a rajar, he sido militar en mi país y he estado en la cárcel y estoy muy loco, os voy a matar”, al mismo tiempo que acometía contra ellos con los puños en alto y gritaba “vais a morir”.

Finalmente, los agentes tras realizar diversas comprobaciones lo detuvieron como presunto autor de los delitos de amenazas, atentado a agente de la autoridad y daños.

Una vez en el coche policial el ahora detenido comenzó a golpearlo con la cabeza y el hombro ocasionando una serie de daños, así como durante el traslado a dependencias policiales volvió a amenazarlos de muerte. Ya en dependencias policiales, el sospechoso continuó amenazando al resto de detenidos, así como a los policías.

Segunda intervención

Una hora después los agentes fueron comisionados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a la misma calle del distrito de Abastos de Valencia, donde al parecer una mujer había sido agredida por otra.

Inmediatamente los policías se dirigieron al lugar y averiguaron que una hora antes había sido detenido un hombre por agredir y amenazar a otro, y como represalia ante la detención, la pareja de éste se había presentado en la tienda de campaña de la víctima y al parecer habría amenazado y agredido propinándole puñetazos y patadas a la pareja de ésta, así como se había apoderado de su bolso.

Los agentes averiguaron la identidad de la presunta autora, así como que ésta podría encontrarse por una plaza próxima, por lo que tras dar una batida la localizaron y detuvieron, no sin antes realizar las comprobaciones oportunas, como presunta autora de los delitos de amenazas, robo con violencia y lesiones.

En esta ocasión, la ahora detenida en el traslado a dependencias policiales golpeó la mampara del coche policial y además se orinó dentro del mismo.

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial que ha decretado medidas cautelares.