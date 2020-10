El Trail do Trega que tuvo lugar el pasado domingo en A Guarda ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales porque "los distintos participantes en la carrera pisotearon las estructuras del yacimiento castrexo, con total normalidad e impunidad", tal y como denuncian desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego.

Tanto esta asociación como diferentes particulares acompañan sus críticas con fotografías en las que se ven a los atletas pisar los muros milenarios del castro más visitado de Galicia, una situación que, desde la organización del Trail do Trega, justifican explicando que "ese día las rachas de viento eran importantes, las balizas que bordeaban tal punto fueron destruidas y tuvimos un problema logístico que no se pudo solucionar".

La prueba deportiva reunió a 300 participantes en su cuarta edición, organizada por TimeAventure en colaboración con el Concello de A Guarda y la Diputación de Pontevedra. Desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego recuerdan que, este tipo de eventos, según la Ley de Espectáculos Públicos, debe contar con la autorización municipal y de Patrimonio.

En este sentido, desde la organización del Trail do Trega eximen a las administraciones de cualquier tipo de responsabilidad. "Una vez supimos el problema, nos pusimos en contacto con la Comunidad de Montes, Concello, Diputación, Xunta de Galicia y Patrimonio, explicando el problema y pidiendo disculpas. Ninguna de estas entidades tiene la responsabilidad de lo sucedido", indican.

Dichas explicaciones se publicaron en la página de Facebook del evento luego de difundirse comentarios como: "Cuando la ignorancia se mezcla con esnobismo y una falta absoluta de respeto y aprecio a nuestro patrimonio, te encuentras con eventos como este, que deberían ser objeto de una sanción ejemplar"; "Monguers con zapatillas fosforitas corriendo por encima de un yacimiento arqueológico, lo que nos demuestra que para correr solo hace falta una neurona más que los caballos para no cagarse encima"; o "Merecemos la extinción. No aprendemos que los yacimientos castrexos no son para hacer trail, no motocross, ni papar churrasco".

Precedente

En relación a este último comentario, publicado por la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego, cabe recordar que no es la primera vez que se denuncian hechos semejantes en el castro del Santa Trega. Hace dos años, con motivo de las Fiestas del Monte de A Guarda, cuyo día grande se celebra el segundo domingo de agosto con una gran subida a la cima del Trega, varios de los asistentes a la romería extendieron sus manteles en el interior de estas construcciones con 2.000 años de antigüedad.

Utilizaron los castros, declarados Bien de Interés Cultural, como merenderos, a pesar de que el paso estaba prohibido por cintas disuasorias colocadas por el Concello de A Guarda.

Para salir al paso de todas las críticas, los organizadores de la carrera pedestre afirman que, la zona fue revisada y "no hubo erosión ni destrucción del patrimonio". "Entendemos el descontento generado, pero, en cuanto supimos lo sucedido, fuimos los primeros en tomar medidas", manifiestan, al mismo tiempo que consideran que las diferentes descalificaciones "están sacadas de lugar".

"Podemos aseguraros que el comportamiento del 100% de la familia de este Trail es totalmente cívica y admirable, que somos los primeros en respetar la naturaleza y todo lo que rodea y que no se pude tachar por un simple error la gran fiesta que tuvo lugar en el municipio en estos tiempos difíciles que corren", concluyen desde la organización del evento.