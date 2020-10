La juez de Violencia sobre la Mujer de Torrent, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, dictó una resolución que acordó el 31 de julio de septiembre por la que obligó a un menor de seis años de edad a viajar cada dos semanas a Teruel, con su abuelo paterno, para visitar a su padre en la prisión. Ahora, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Torrent ha suspendido este régimen de visitas provisional respecto a un menor con su padre, que se halla en una prisión de Teruel cumpliendo condena por malos tratos a la madre

En ese sentido, el juzgado ha tomado esta decisión en un auto notificado hoy a las partes, tras estimar la petición de suspensión formulada por la Fiscalía, a la que se adhirió la madre del menor, durante la comparecencia urgente, prevista en el artículo 158 del Código Civil, que se celebró el pasado 14 de octubre. La magistrada ha acordado la suspensión del régimen de visitas a la vista de un informe de la Unidad de Valoración Forense Integral aportado por la Fiscalía, la exploración psicosocial del propio menor realizada el 14 de octubre y un informe de la Policía Local de Paterna.

La titular del Juzgado entiende que la petición formulada por la Fiscalía para suspender el régimen de visitas provisional es "ajustada a derecho en aras a proteger al menor de edad, habida cuenta de las consideraciones incluidas en el informe psicológico practicado en la persona del mismo". Más en concreto, ese informe considera que no es recomendable para el desarrollo psicoafectivo del menor la realización de visitas al centro penitenciario donde se halla ingresado su progenitor

El régimen de visitas se suspende "sin perjuicio de lo que se acuerde en el procedimiento principal, cuya vista se encuentra señalada en fecha de 28 de octubre", precisa la resolución, pues aunque la forma en que deberían desarrollarse las visitas y comunicaciones entre el padre y su hijo no "parece ser la más idónea para el mismo", ello no significa que la petición formulada por el padre deba ser desestimada. De hecho, el informe pericial concluye que el menor "no manifiesta temor ante la posibilidad de ver a su padre" y sugiere que sería "recomendable indagar en la posible existencia de alternativas, siempre supervisadas por profesionales, que pudieran facilitar el vínculo paterno-filial".