“Mi hijo estaba superenamorado de Maje, se desvivía por ella”, ha remarcado la madre de Antonio durante su declaración, especialmente emotiva y en la que no ha podido contener los nervios y la rabia al recordar el momento en el que le dijeron que su hijo había sido asesinado. “Dos días antes de matarlo se estaban besando en el salón”.

Mercedes ha recordado que en un primer momento le dijeron que su hijo había sufrido un accidente y que cuando le dijeron que lo habían matado en el garaje no podía creérselo porque él no aparcaba nunca dentro. Asimismo, al ver a su nuera ésta “ni me miraba, estaba fría, era como una película de miedo”.

Respecto a las infidelidades de Maje, la madre de la víctima explicó que su hijo tenia confianza en ella pero que era reservado y no sabía que tuvieran problemas. Sí que sabía de la infidelidad antes de la boda, pero aclaró que Antonio “la perdonó las dos veces porque estaba muy enamorado”.

“Mi hijo era el clásico bonachón”, ha indicado el padre de Antonio. Por su parte otro de los amigos del fallecido lo ha descrito como “una bellísima persona, agradable y divertido”.

Vicente, hermano de Antonio, también ha recordado un hecho que le llamó la atención el día del crimen. Según ha manifestado, Maje le dijo que se había pasado “a las once y media o doce y se había encontrado ya todo el pastel”, sin embargo el cadáver fue hallado horas después. “Este baile de horarios no me cuadraba”.