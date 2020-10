20:22

Hay que recordar que los nueve miembros del jurado no han juzgado la forma de ser de Salva o Maje. Es decir, si él es buen padre o ella una buena profesional. No hay ni una referencia en el objeto del veredicto. Solo interesan los hechos que se enjuician: el asesinato de Antonio -el marido de ella- y de qué forma colaboraron o no los acusados