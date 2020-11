Un joven de veinte años y nacionalidad española ha sido arrestado por un delito de abusos sexuales con acceso carnal a su compañera de piso, de 19, en un inmueble de estudiantes de València. La víctima, que denunció los hechos el pasado domingo, aseguró a la policía que la noche anterior su compañero la había forzado sexualmente aprovechando que estaba ebria.

Por su parte, el presunto violador, detenido por la Policía Nacional, alegó en dependencias policiales que sí que había tenido sexo con su compañera de piso, pero manifestó que dichas relaciones sexuales habían sido consentidas.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado al domingo en el piso que víctima y detenido comparten con otros estudiantes. Esa noche se encontraba en la casa además de ellos dos otra chica, quien tendrá que ser citada por el juzgado para prestar declaración por si fue testigo de alguna actitud en la que el detenido se sobrepasara con la denunciante o si una vez se acostó escuchó a la víctima pedir ayuda o alguna discusión entre ellos.

Pese a que a priori no parece que mediara violencia alguna, y los forenses no apreciaron lesiones compatibles con una violación, en caso de demostrarse que la joven estaba bajo los efectos del alcohol y no era capaz de dar su consentimiento para tener relaciones, el acusado podría enfrentarse a una pena de abuso sexual agravado al haber penetración, reconocida por el propio detenido ante la policía.

El arrestado fue puesto ayer a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número ocho de València, en funciones de guardia. Tras acogerse a su derecho a no declarar y optar por esperar a ser interrogado por el Juzgado de Instrucción número tres de València, que lleva el caso, el acusado quedó en libertad con cargos. El juez le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento respecto de su compañera de piso.

Por otra parte, la policía ha arrestado esta semana en València a un profesor de taekwondo por un delito contra la libertad sexual de una menor de diez años, alumna suya, a la que supuestamente le mostró el pene mientras estaba mirando porno en el ordenador durante una de las clases. También quedó en libertad y con una orden de alejamiento.