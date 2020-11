El radar estático instalado en el túnel de entrada a València por la avenida Pío XII cazó en los primeros meses de 2019, tras su instalación, a casi un centenar de conductores al día por exceso de velocidad. Uno de ellos, que circulaba a 134 kilómetros por hora, juzgado por un delito contra la seguridad vial por superar en más de 60 km/h el límite de velocidad fijado —de 50 km/ h—, ha eludido finalmente la pena de multa de 1.620 euros a la que se enfrentaba y los dos años de retirada del carné tras ser absuelto, ya que no se pudo acreditar que el dueño del vehículo fuera la persona que lo conducía cuando se produjo la comisión del delito.

El acusado de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad alegó en el juicio que a la hora en la que el radar fotografió su vehículo, las 4.47 horas del 9 de junio de 2019, él no iba al volante, ya que le había dejado el coche a un amigo. Pese a que hasta ese momento no lo había dicho, ni ante la Policía Local de València cuando le instaron a que identificara al conductor, ni en el juzgado de instrucción —donde se acogió a su derecho a no declarar— el Juzgado de Lo Penal número seis de València lo absuelve por el principio de presunción de inocencia.

La jueza considera que de «lo actuado no resulta suficientemente acreditado que el acusado, propietario del referido vehículo, fuera la persona que lo conducía en el momento de producirse los hechos». Pese a que es un hecho irrefutable que su coche, modelo Audi A7, circulaba a una velocidad de 134 km/h en una vía urbana cuya velocidad máxima está limitada en 50 km/h, «con independencia de que dicha conducción hubiese o no generado peligro concreto para otras personas o bienes», el informe fotográfico es insuficiente para acreditar que fuera él quien iba al volante, ya que no fue parado posteriormente por la Policía Local.

Así, la sentencia aclara que «el único indicio es el de la titularidad del vehículo y el comportamiento del acusado que se negó a identificar al conductor cuando fue requerido por los agentes». Mientras que su versión exculpatoria fue avalada por el testimonio de dos amigos que declararon en el juicio que esa noche el acusado se marchó con ellos de la discoteca y le dejó el coche a un tercero.

«Con independencia de la credibilidad que nos merecen las manifestaciones del acusado y sus amigos, lo bien cierto es que no se han aportado elementos probatorios suficientes para que pueda aceptarse como probado, con la certeza que exige el respeto al principio ‘in dubio pro reo’, que el acusado cometiera el delito», argumenta el fallo.

De esta forma, la estrategia de la defensa del propietario del vehículo cazado por el radar, ejercida por el letrado penalista Vicente Monzó, ha servido para que su cliente sea absuelto del delito del artículo 379.1, por circular a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana, por el cual el fiscal solicitaba una pena de multa de 1.620 euros y la retirada del permiso de conducir vehículos a motor durante un plazo de dos años.

Eso sí, la sentencia deja la puerta abierta a una posible sanción administrativa «por la negativa a la identificación del conductor», que puede ascender en infracciones graves al triple de la sanción que correspondería para el infractor.