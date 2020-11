La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado ayer en avanzado estado de descomposición en una escombrera de Rabasa, en Alicante, junto a una balsa vacía y cerca de las lagunas, por un policía y su hija, mientras paseaban a su perro. Aunque no se han observado signos de violencia, hasta que no se realice hoy la autopsia no se podrá saber con certeza si la muerte se produjo de forma accidental o violenta.