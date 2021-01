El agresor racista del metro de Madrid afirma que "estalló" por culpa de su exmujer

A pesar de que en el vídeo se le oye decir "si llegas a ser un hombre te desfiguro ahora mismo" o "llegas a ser un hombre y te cojo y te desnudo", el hombre cuenta con antecedentes y fue detenido al menos en dos ocasiones por maltratar a su pareja y por malos tratos "en el ámbito familiar". Su historial policial refleja que también fue detenido por un robo con fuerza y en otra ocasión por trapicheo de drogas.

🚩La Unidad Central de Ciberdelincuencia de @policia está trabajando en la identificación del hombre que protagonizó una agresión racista en el Metro de #Madrid



Por favor, si lo reconoces o tienes más datos sobre lo ocurrido, envía la información a➡️ redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/cfmtXiAF95 — Policía Nacional (@policia) 8 de enero de 2021

En trámites de separación

Las investigaciones de la Brigada Provincial de Información permitieron localizar el domicilio del hombre, en el barrio madrileño de Usera, pero cuando ellos llegaron, él no estaba allí. Fuentes policiales supieron que, pese a tener domicilio propio, algunas noches ha acudido a dormir a un albergue municipal del centro de Madrid.

Finalmente, el hombre se presentó el 11 de enero por la mañana en la comisaría de Usera, acompañado de su abogado. Declaró estar muy arrepentido y achacó su comportamiento a que está en trámites de separación de su esposa y que la ruptura está siendo muy conflictiva para él. Está acusado de un delito de odio.

"Llevaba meses sin ver a mis hijos"

Ese mismo día, se grabó en vídeo pidiendo disculpas a la mujer a la que insultó y amenazó en el metro y atribuyendo la culpa de su comportamiento a sus problemas con su exmujer: "Sé que no tengo excusa por la acción que he hecho, no soy un racista, yo no he hecho nada de eso, es la primera vez. Ese día yo llevé los regalos a mis hijos hasta Pozuelo de Alarcón, pero la madre solamente me dejó verlos menos de diez minutos, llevaba meses sin ver a mis hijos, uno de ellos está saliendo de un cáncer el 6 de enero la madre me estuvo insultando, hablándome mal (...). La verdad, ese día estallé, obré mal, lo pagué con la señora", asegura el hombre entre sollozos.

"Llevo dos años arrastrando una depresión porque no he podido estar con mi hijo, luchando en los juzgados para ponerle los apellidos porque su madre no quiso que se los pusiera... suplico perdón a esa señora, que de corazón me perdone, le suplico clemencia, pido perdón a toda España", insiste en el vídeo publicado por Confilegal.

La víctima denuncia

La mujer ha presentado una denuncia en comisaría al enterarse de que el autor se había entregado. La mujer, de nacionalidad ecuatoriana y de 58 años, se personó en la comisaría de Carabanchel para formalizar una denuncia por estos hechos.

El hombre ha quedado en libertad con cargos este martes, a la espera de ser citado por el juez por un delito de odio, tras declarar en comisaría por lo ocurrido, han informado a Europa Press fuentes policiales.