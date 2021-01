Una persona ha denunciado ante la Guardia Civil daños en su vehículo ocasionados por numerosos impactos de lo que parecen perdigones. El coche estaba estacionado en la calle Las Nieves del municipio valenciano de L'Eliana y los daños se registraron entre las 17 y las 17.30 horas de este miércoles.

Según se desprende del atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, la denunciante ha manifestado que ese día dejó su turismo estacionado en las cercanías de su trabajo a las 17 horas, y cuando regresó, media hora más tarde, se encontró con la ventanilla trasera izquierda rota.

Además, descubrió numerosos impactos de lo que parecen perdigones, por lo que consideraba que habían disparado a su vehículo con algún tipo de arma, probablemente una escopeta.

Sobre la autoría, la propietaria del coche no ha podido aportar ningún dato puesto que no estaba presente en el momento de los disparos y en principio no habría testigos.

En el atestado sí se recoge que en un momento en el que la denunciante estaba conversando con la Policía Local, se asomó a la ventana un vecino que vive justo en frente del lugar en el que tenía estacionado el coche y comenzó a gritar a los agentes: "¿Por qué le haces fotos a mi coche? A ver si voy a ser yo también el culpable, que siempre soy yo, siempre me denuncias a mí".

La denunciante ha mostrado su "extrañeza" ante la actitud de este vecino puesto que la Policía no se había dirigido a él en ningún momento. Así, fue él quien se metió en la conversación entre ella y los agentes, tal y como recoge el atestado.