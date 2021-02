Un niño de 10 años —cumple los once en dos semanas— resultó ayer herido de gravedad al caerse desde la ventana de su domicilio, en un quinto piso de la avenida de La Plata, en València, en circunstancias que investiga la Policía Nacional. En principio, todo apunta a que se trata de un hecho accidental, ya que el menor estaba solo en casa porque sus padres estaban trabajando.

Relacionadas Los padres de los niños desaparecidos en Tavernes de la Valldigna discutieron días antes

Los hechos sucedieron poco después de las ocho de la tarde de ayer en la citada calle y fueron los vecinos quienes se dieron cuenta de lo sucedido al escuchar el ruido sordo del cuerpo en el momento de caer sobre el tejado de uralita que cubre la terraza del primer piso de la finca. Las llamadas al 112 propiciaron el envío de varias patrullas de la Policía Nacional, así como de la Local y una dotación de los Bomberos del Ayuntamiento de València. Además, acudió una ambulancia del SAMU.

Los bomberos tuvieron que abrir por la fuerza la puerta de la vivienda donde reside el niño con sus padres, después de que la Policía llamase insistentemente al timbre sin obtener respuesta. En realidad, no había nadie en la casa, pero los agentes optaron por forzar la entrada para averiguar cómo se había producido la caída.

Mientras, el equipo médico accedió, con la ayuda de los bomberos, a la uralita donde estaba el pequeño, que por fortuna no llegó a perder el conocimiento.

Una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia en la ambulancia a Pediatría del Hospital La Fe. Al cierre de esta edición estaba siendo sometido a pruebas y tratado, y se desconocía su estado y el pronóstico.

Te puede interesar: Sucesos Condenado a 14 años por golpear con un martillo a su pareja y clavarle un destornillador en el Perellonet

La madre del menor acudió al lugar nada más ser avisada por la Policía cuando estaba en su trabajo. «Solamente sé que se cayó, no sé nada más, la policía no me ha querido decir nada. Estaba trabajando y él estaba solo en casa, como otras veces. No podemos no trabajar ni su padre ni yo tal como están las cosas...», explicó la mujer.

La Policía Nacional trata ahora de averiguar qué estaba haciendo el menor en el momento de precipitarse al vacío y por qué se produjo ese accidente.