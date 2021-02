Los familiares del niño de 10 años que permanece ingresado en estado grave tras el supuesto intento de suicidio ocurrido el pasado lunes en el barrio de La Plata de València no se explican todavía lo ocurrido, ya que aparentemente el menor no tenía problemas ni en su entorno familiar ni en el escolar. "No tenía absolutamente ningún problema, no ha tenido ninguna discusión familiar, ni en la escuela que sepamos se metían con él", asegura un familiar del pequeño.

Asimismo, tampoco lo notaron deprimido estos días. De hecho, esa misma tarde había estado jugando con su primo y estaba ilusionado con su próximo cumpleaños. "Él es el único que nos puede decir qué pasó"