El sindicato CCOO va a denunciar ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía el accidente laboral mortal de un trabajador que cayó de un andamio en Alboraia, sin contrato y con omisión de auxilio por parte del empresario, para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

El sindicato ha manifestado en un comunicado "la repulsa total, vergüenza e indignación" ante el fallecimiento de este trabajador, un hombre de 52 años y nacionalidad ecuatoriana, que murió en el Hospital Clínico de València, donde fue trasladado por varios compañeros en un vehículo particular, según han informado a EFE fuentes del caso.

Según avanzó el diario Las Provincias, el trabajador sufrió una caída desde un andamio y un compañero, al escuchar el golpe, llamó al responsable de la obra, quien decidió no avisar al teléfono de emergencias 112.

Caída desde 8 metros de altura

La caída se produjo desde una altura de ocho metros de un andamio en una obra de la calle Tavernes Blanques de Alboraia y causó una perforación en el pulmón a Luis Víctor Gualotuña, que falleció nada más ingresar en el Servicio de Urgencias del citado hospital, cuyos servicios médicos no pudieron reanimarlo.

El desarrollo del accidente y los hechos posteriores, que podrían implicar una conducta imprudente por parte de las personas que pudieron auxiliar al herido, están bajo investigación judicial en estos momentos.

Al tener conocimiento de este fallecimiento, CCOO ha anunciado que presentará ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía las denuncias correspondientes para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades de "esta conducta tan negligente y temeraria del empresario para el que estaba prestando sus servicios".

Para CCOO, el hecho de que se anteponga el miedo a la sanción por no tener al trabajador con los papeles en regla a la vida del propio trabajador "debe hacer pensar en los valores que se anteponen, en algunos casos, a los de la propia vida de los trabajadores y de las trabajadoras", afirma en el comunicado.

Los accidentes no deberían ocurrir si se cumplieran las medidas preventivas (en este caso no disponía del arnés de seguridad que podía haber evitado la caída en altura), pero el trato que se le ha dado es "el más inconcebible y deleznable que puede hacer un ser humano", añade el sindicato, que no dispone de más datos sobre las circunstancias del suceso.

La omisión de la actuación rápida en la ayuda "escapa a los adjetivos para calificar dicha actitud", continúa la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, que expone su compromiso para seguir luchando contra este tipo de situaciones y comportamientos y expresa también sus condolencias y apoyo a la familia.

Al sindicato le consta que la Inspección de Trabajo ya ha iniciado los pasos para investigar el accidente, según ha indicado a EFE la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación, Fina Cuevas.

Por su parte, UGT PV ha lamentado la muerte del trabajador y ha trasladado sus condolencias a la familia, y se ha puesto a su disposición para ofrecerles el asesoramiento jurídico necesario.

UGT ha mostrado su repulsa ante las circunstancias en que se produjo el accidente que "presumen" la falta de medidas de seguridad y la ausencia de contrato de trabajo, que explica "la deleznable intencionalidad de ocultación del accidente y que destapa una vez más la explotación de personas en una economía sumergida que confronta con la necesidad de ganarse la vida de las personas inmigrantes".

Con 11 accidentes mortales en el sector de la construcción en 2020 y 6.673 accidentes con baja laboral, el sindicato ha exigido a las empresas que apliquen las medidas preventivas necesarias para que ningún trabajador pierda la vida en su puesto de trabajo, y a la autoridad laboral redoblar sus esfuerzos en la vigilancia y control de las condiciones de trabajo.