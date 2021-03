La Policía Nacional ha detenido en València a nueve personas por la estafa de más de 350.000 euros a través de la modalidad ECO —la de la EMT, por ejemplo— a 23 empresas de toda España, tras detectar más de 30 cuentas bancarias abiertas por la organización para obtener el dinero estafado.

Los cinco hombres y siete mujeres, de entre 20 y 64 años, que integraban la red han sido detenidos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y la Policía ha investigado a tres personas más. Las investigaciones se iniciaron a finales del 2019 al tener conocimiento los agentes, a través de denuncias y de entidades bancarias, de una posible estafa, y detectar más de 30 cuentas bancarias abiertas por los miembros de la organización, que permitieron localizar a una red de personas que utilizaban cuentas puente con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado. Se identificó a 12 personas ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Valencia, de las que nueve fueron detenidas y tres más, investigadas.

La Policía ha destacado que la víctima siempre es un empleado con un poder y acceso a los recursos económicos de una empresa que previamente ha sido seleccionado y estudiado a partir del perfil buscado por el atacante.

La estafa del CEO consiste en que un empleado de alto rango, o el contable de una empresa, con capacidad para hacer transferencia o con acceso a datos de cuentas, recibe un correo, supuestamente de su jefe, en el que le pide ayuda para una operación financiera confidencial y urgente.

Si el empleado no se da cuenta de que es un mensaje fraudulento, podría responder a su supuesto jefe y picar en el engaño, y si además está visualizando el correo a través de un dispositivo móvil, no podrá corroborar a simple vista que la dirección del correo origen es la correcta, salvo que haga clic sobre el nombre del remitente, lo que complica su detección. Los delincuentes aprovechan ocasiones en las que el jefe está ausente o no está accesible por estar en una reunión o de viaje, para suplantarlo, ya que así la víctima no tiene la oportunidad de verificar su autenticidad y acaba cayendo en la trampa y facilitando datos o transfiriendo el dinero sin saber que se trata de una estafa.