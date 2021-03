Brutal paliza a un conocido abogado por parte de un maltratador

El joven pretendía presumiblemente impedir que el letrado avisase a la Policía de la agresión que estaba observando en ese momento. El abogado quedó tendido en el suelo, sangrando abundantemente y con graves lesiones en la cabeza. Fue posteriormente conducido al HUCA, donde fue asistido en el área de urgencias. El joven, que vestía una chaqueta blanca, un pantalón negro y unas deportivas blancas, escapó con su pareja al interior del edificio donde vive al escuchar una sirena de la Policía. "¿Ahora qué, ho?", no dejaba de gritar, mientras daba fuertes patadas al abogado, unos hechos que han sido grabados por un vecino de la zona. En el vídeo se observa además al perro del letrado salir huyendo despavorido, posiblemente después de que el agresor le propinase alguna patada. La Policía llamó posteriormente a la puerta del joven, sin que éste abriese. "Pensé que me mataba", aseguró el letrado, aún afectado por los golpes recibidos en la cabeza. Este lunes, si le dan el alta, formalizará una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional en Oviedo.

El decano del colegio de Abogados de Oviedo ha condenado esta mañana el suceso antes de presidir un acto de homenaje a los fallecidos este año por la covid-19. Luis Albo ha asegurado que aún no ha podido ponerse en contacto con la víctima pero se ha puesto a su disposición para todo lo que pueda necesitar. "He trasladado este ofrecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lamentamos profundamente los hechos pero aún no he podido hablar con la víctima, es un colegiado en ejercicio y cuenta con nosotros para todo lo que necesite aunque al parecer aún no ha presentado denuncia".