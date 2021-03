Un delincuente multirreincidente especializado en delitos contra el patrimonio ha sido arrestado esta semana en València por octava vez en el último mes y medio. Finalmente, y aunque en esta ocasión el delito no revestía especial gravedad —había sustraído un perfume y una funda de gafas tras forzar un vehículo—, el juez ha acordado su ingreso en prisión provisional para poner fin a esta repetición delictiva que el ladrón estaba ejerciendo con cierto grado de impunidad.

Además de los ocho arrestos, cinco en marzo y otros tres en febrero, todos ellos por delitos contra la propiedad, el delincuente tiene pendientes dos condenas recientes. Una del pasado 28 de enero que le impone una pena de once meses de prisión por un robo con fuerza en local abierto al público, y que le fue suspendida con la condición de que no delinquiera en el plazo de tres años, circunstancia que obviamente no ha cumplido y por lo que se deberá ahora ejecutar la sentencia. Y la otra del 17 de noviembre por idéntico delito, de 18 meses de cárcel, y que también está pendiente de cumplimiento.

Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron el pasado martes en la calle Cavite de València tras ser alertados por un vecino que había visto cómo el sospechoso rompía la ventanilla de un vehículo BMW X5 estacionado en dicha calle. El ladrón, de 25 años y nacionalidad italiana, fue arrestado en las inmediaciones con los efectos sustraídos del interior del coche, concretamente una funda de gafas Rayban y un bote de perfume. Los daños ocasionados al vehículo han sido tasados en 223 euros.

El arrestado por un robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, con la agravante de reincidencia, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 21 de València. Así, dada la reiteración de delitos acreditada —ocho detenciones en mes y medio— y para evitar que siga cometiendo nuevos hechos delictivos el fiscal solicitó su ingreso en prisión provisional, medida acordada por el juez.