Seis sacerdotes legionarios de Cristo, entre ellos el fundador, Marcial Maciel, cometieron abusos sexuales contra menores en España entre 1941 y la actualidad, según un documento publicado por la congregación, de forma simultánea a la publicación del 'Informe Anual 2020. Verdad, justicia y sanación', que reporta los casos a nivel mundial.

Según la información disponible en este momento, a la que ha tenido acceso Europa Press, estos seis sacerdotes abusaron en España de unas 20 víctimas menores de edad, en su mayoría del periodo anterior a 1970.

En concreto, sobre España, el informe detalla que de los seis sacerdotes que cometieron abusos, dos han fallecido ya, y sobre tres están aún activos procesos canónicos. Ninguno de ellos está en España, no tienen ministerio público y siguen sus respectivos planes de seguridad en los lugares donde residen, según informa la congregación.

En cuanto al número de víctimas que sufrieron los abusos en España, el documento no precisa cuántas fueron aunque en todos los casos indica que hubo "varias" víctimas.

De personal no religioso, la congregación informa de que actualmente hay un proceso en curso en la justicia penal por el caso de un monitor de patio de una empresa externa que fue denunciado en 2018 por abuso a menor. Además, un monitor de un club juvenil fue condenado por abusos cometidos en 1999 y denunciados por la víctima en 2014 ante la justicia.

Asimismo, reporta que en 2017, se denunció ante la justicia civil un caso de acoso por parte de un joven religioso en formación, que no continuó en la congregación. El caso fue sobreseído y no llegó a juicio, según indica el movimiento, que puntualiza que no hay ninguna acusación por hechos ocurridos desde 2018 hasta la actualidad.

"Somos conscientes del daño causado y, a la vez, nos es difícil imaginar el dolor inmenso que sufre cada una de las personas afectadas. Por ello, renovamos nuestro compromiso y disponibilidad plena para cada uno de ellos. Nos disponemos a la escucha atenta de sus necesidades y de todo cuanto podamos hacer para reparar el daño causado", indica en una carta el director territorial de los Legionarios de Cristo en España, Javier Cereceda.

En particular, piensa "en quienes han sufrido abuso en el noviciado de Salamanca o en alguno de los dos seminarios menores en España, especialmente en el de Ontaneda (Cantabria)". "Sufrimos con su dolor y deseamos su sanación"

Víctimas a nivel global

Además, de forma paralela, la congregación ha publicado a nivel global el número de casos de abusos hasta la actualidad. Del informe se desprende que alrededor de 170 menores han sido víctimas de abusos sexuales en todo el mundo cometidos por 27 sacerdotes legionarios de Cristo. Esta cifra incluye 60 menores de edad que sufrieron abusos por parte del fundador Marcial Maciel.

Según informa la congregación, "en su gran mayoría", las víctimas fueron varones adolescentes de entre 11 y 16 años. Además, precisa que con aproximadamente 50 de estas víctimas "se ha avanzado en un camino de reparación y reconciliación".

En este informe, los legionarios de Cristo actualizan los datos ya recogidos en un documento anterior, el Informe 1941-2019, e incluye seis nuevas denuncias presentadas en el año 2020, que se refieren a presuntos abusos a menores sucedidos entre 1970 y 2013.

Según precisa la congregación, uno de los casos, que se refiere a un sacerdote fallecido, no ha podido ser sustanciado por falta de información y se cerró la investigación; otra denuncia fue sometida a una investigación profesional externa cuyo resultado, a su vez, fue examinado por un comité de revisión y las acusaciones no fueron sustanciadas; y otras tres denuncias están todavía en fase de investigación previa canónica, observando también las leyes civiles.

El caso de otro sacerdote está en espera de las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre un eventual proceso canónico, aunque la congregación precisa que no tiene ministerio sacerdotal público.

La congregación añade que no ha recibido ninguna denuncia contra miembros sacerdotes por presuntos abusos sexuales a menores posteriores al año 2016.

A fecha 22 de marzo de 2021, el movimiento señala que la cifra total de sacerdotes legionarios de Cristo de los que consta que han cometido abuso sexual contra una persona menor representan "un 2% de los1.380 legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la Congregación".

La congregación informa de que durante el año 2020 los Legionarios de Cristo "han continuado aportando ayudas económicas y terapéuticas puntuales a diversas víctimas" con el objetivo de "reparar de algún modo el sufrimiento causado por los abusos cometidos por miembros de la Congregación".

En todo caso, de cara a este año 2021, los legionarios de Cristo se marcan como objetivo "establecer un programa independiente para la reparación económica de las víctimas". Asimismo, pretenden examinar los posibles casos de encubrimiento y negligencia grave.

Desde 2020, los legionarios de Cristo cuentan con la colaboración de Eshmá para atender a las personas que han sufrido abuso sexual cometido por un miembro de la congregación. Para aquellas personas que quieran denunciar un caso de abusos ponen a su disposición tanto el canal independiente Eshmá (escuchamos@eshma.eus) como el canal institucional (ambientesseguros@serviciosrc.es). También cuentan con la web '0abusos.org'.