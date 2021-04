La Audiencia Provincial de Teruel ha iniciado este martes por la mañana la segunda sesión del juicio contra Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, por el triple crimen de Andorra ocurrido en el 2017. El primero en declarar ha sido José Luis Iranzo, padre del joven ganadero asesinado por el encausado, quien recordó que nada más llegar que vieron "cosas extrañas" como un "cristal roto". "Estaban robando así que llamamos a la Guardia Civil, tardaron una hora y media y llegaron, dijeron 'alto la Guardia Civil', comprobaron que no había nadie e hicieron 50 fotos", ha señalado. Iban incluso a cortar la luz por si regresaba el encausado porque no dudaron que era el responsable de ello porque "faltaban algunas bebidas".

Iranzo ha explicado que fue a realizar sus labores agrícolas mientras su hijo ganadero se fue al puesto de la Guardia Civil a formalizar la denuncia. "Terminé mi faena y vi que tardaba mucho, me senté en el tractor a descansar y vi una linterna por el tejado, pensé que estaban entrando a robar un tío", ha apostillado, mientras ha recordado que fue a pedir ayuda pero tenía problemas de cobertura.

De repente oyó unos disparos y pensó: "Ya está el pájaro aquí". Ante esa situación ha aseverado que llamó a la sala del 062 para pedir ayuda, mientras estaba escondido en unas pacas de paja porque su móvil emitía una luz y tenía miedo. En ningún momento sabía que su hijo había sido asesinado en las inmediaciones. "Pensé que había matado a mi perro, no a mi hijo", ha lamentado.

De hecho, llegó a ver el vehículo de su hijo salir, pensando que era él, aunque en realidad era Igor el Ruso huyendo. Luego vio "unas ráfagas" que fueron los disparos que este lunes Igor el Ruso definió como "disparos al estilo metralleta" contra los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Fue el teniente del puesto de Andorra el que llamó a la familia para comunicarle "su desgracia y desolación" de que Iranzo estaba muerto.

"Me llamaron para que tuviera cuidado"

A preguntas del abogado de la familia Iranzo, el penalista Enrique Trebolle, este testigo ha asegurado que desde el primer momento supo que Igor el Ruso era el que estaban buscando por los robos violentos. "Una vecina amiga de Albalate me llamó para avisarme que tuviera cuidado porque se sabía que estaba por nuestra zona. De hecho, le llamaban el de la farola porque una le vio y los robos siguieron", ha apostillado. Habían pasado 9 días desde la tentativa de homicidio ocurrida en Albalate del Arzobispo durante un robo en esta zona bajoaragonesa.

De hecho, el padre de José Luis Iranzo ha insistido en que su hijo también sabía que detrás del robo en su finca estaba Igor el Ruso, destacando que así lo hizo saber durante la denuncia interpuesta en el instituto armado. "Era su mismo modus operandi, había actuado en La Puebla de Híjar, Albalate y se estaba acercando, era claro", ha afirmado. Incluso le habían dicho que "tres días antes de los hechos vio a un elemento vestido de militar subido en una bicicleta" y que "en Andorra le vieron en un supermercado comprando bebidas".

Asimismo, ha puesto de relieve que Iranzo dejó su trabajo para ayudar a la Guardia Civil a buscar a Igor el Ruso. "Él era así, era su actitud voluntariosa. De hecho, me comentó que les iba a señalar unas cuevas de cuando hicieron la presa por si podía estar escondido ahí", ha añadido.

También ha lamentado que "nadie de la Guardia Civil haya dado la cara por la muerte de mi hijo, salvo el teniente que no estaba al frente del dispositivo". "No sé ni la manera que murió, no dio explicaciones nadie", ha reprochado, mientras ha solicitado que "se haga Justicia".