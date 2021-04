El jefe de la Policía Local de Algemesí prestó declaración ayer ante la Policía Nacional en Alzira tras ser denunciado por supuesto maltrato por su mujer, que le acusa de haberla insultado en el transcurso de una discusión mantenida la noche anterior en el domicilio que comparten ambos en Algemesí.

La mujer, concejala del PP, en la oposición, acudió a las once de la noche a las oficinas que tiene la Policía Nacional en ese municipio, dependientes de la comisaría de Alzira, y formuló una denuncia contra su marido en la que afirma que el agente le habría insultado y vejado.

Fuentes municipales han aclarado que están al tanto de lo sucedido y que están a la espera de que se celebre el juicio rápido, previsto para hoy o mañana, y que tendrá lugar en la sede del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Alzira, al haber ocurrido el incidente en el marco de una relación de pareja.

Posible retirada del arma

Las mismas fuentes han informado de que está previsto que la alcaldesa de Algemesí se reúna esta mañana con el concejal de Seguridad —responsable, por tanto, del jefe de la Policía Local— y con la concejala de Igualdad para abordar el caso y decidir qué hacer al respecto.

En principio, esta previsto que, de manera preventiva, la alcaldesa decrete la retirada preventiva del arma al agente —si no lo hace con anterioridad la Policía Nacional— y que se abra un expediente informativo, que quedará paralizado hasta que se pronuncie el juzgado.

El responsable de la Policía Local de Algemesí acudió ayer tarde en compañía de su abogado para prestar declaración en la comisaría de Alzira como denunciado, pero no ha sido detenido en ningún momento. Fuentes del entorno del alto mando policial han insistido en que no se trata de un caso de violencia de género, sino de una discusión en la que la persona insultada fue él y no al contrario. Al parecer, el hijo de ambos, de 11 años, habría presenciado los hechos.

Tras tomar declaración al investigado, la Policía Nacional fijará la cita para el juicio rápido y trasladará el atestado a la jueza de Violencia sobre la Mujer, que decidirá si toma alguna decisión cautelar o procesal contra le jefe de Policía o si, por el contrario, archiva la causa judicial.