El dueño de una empresa de grúas de Massanassa, residente en Silla, fue secuestrado el pasado jueves por cuatro hombres encapuchados, de acento sudamericano, después de que éstos embistieran su vehículo cerca de la pista de Silla. Cuando el empresario se bajó del coche y trató de escapar a pie, los asaltantes lo introdujeron por la fuerza en un BMW de color azul y lo llevaron hasta un campo de naranjos, donde lo inmovilizaron con bridas y le propinaron una paliza. Mediante amenazas de muerte, hicieron que éste les entregara las llaves de su domicilio en Silla y de su empresa, al tiempo que le golpeaban exigiéndole la ubicación de una supuesta caja fuerte.

Tres de los delincuentes se marcharon a registrar la vivienda de su víctima en la calle Montesa de Silla y la nave de su negocio en Massanassa, mientras el cuarto se quedaba custodiando al rehén, quien permanecía maniatado. Un par de horas después, tras recibir el aviso de sus compinches, el secuestrador lo dejaba abandonado en el campo de naranjos y huía del lugar a reunirse con el resto.

El empresario llegó como pudo hasta un concesionario próximo, donde el vigilante de seguridad telefoneó a la Policía Local de Massanassa alertando de lo ocurrido. Los agentes se desplazaron al lugar y encontraron a la víctima con lesiones en todo el cuerpo, principalmente en el rostro, producto de la paliza recibida. Así, lo trasladaron hasta el centro de salud donde fue atendido, no requiriendo ser evacuado a un centro hospitalario.

Al mismo tiempo la Policía Local de Silla fue alertada para que acudieran al domicilio de la víctima. No obstante, cuando llegaron los autores del robo ya no estaban. El empresario encontró el inmueble totalmente revuelto pero a priori los ladrones no se llevaron ningún botín. Al parecer, éstos creían que en la casa podía haber una suma importante de dinero y buscaban una caja fuerte, pero no lograron encontrar su objetivo.

Agentes de la Guardia Civil realizaron ayer una inspección ocular tanto en la vivienda de Silla como en la empresa de grúas de Massanassa, en busca de vestigios con los que poder identificar a los autores de esta detención ilegal, a los que también se les imputarían los delitos de lesiones , amenazas y robo con violencia en caso de que finalmente la víctima compruebe que sí que falta algo en la casa.

Los encapuchados habrían estado siguiendo los movimientos del empresario y esperaron a la salida de este de su negocio para seguirlo en coche hasta una rotonda próxima a la pista de Silla, donde a las 20.00 horas del jueves embistieron su vehículo. Lo tuvieron retenido en un campo de naranjos, atado con bridas, hasta poco antes de las doce de la noche.