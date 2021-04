La muerte de una vecina por estrangulamiento en Borriana ha causado una enorme consternación en esta población castellonense. El trágico suceso acaecido la mañana del pasado jueves ha conmocionado a la localidad. La aparición del cuerpo sin vida de Johana A., una mujer de 41 años, -de nacionalidad colombiana y vecina del municipio-, en las inmediaciones del Clot de la Mare de Déu, ha provocado una gran preocupación a la ciudadanía, aunque se confía en el trabajo de las autoridades.

Un paraje de «mala espina»

El paraje natural es uno de los espacios más utilizados para pasear, sacar al perro o practicar deporte. Por eso, el temor por acudir en solitario a realizar estas actividades se ha vuelto creciente entre buena parte de los vecinos. Muchos manifiestan que el tramo del Camí Vell de la Mar donde fue encontrada la mujer fallecida siempre les ha dado «mala espina» por lo aislado que está al ubicarse en torno a campos de naranjos. La intranquilidad por acudir sin acompañante a la zona ha sido el comentario más repetido a pie de calle. Y es que, Borriana se caracteriza por ser un pueblo tranquilo en el que este tipo de acontecimientos son una «rara avis» en el ámbito social.

La Guardia Civil descarta que el asesinato sea obra de un asesino en serie en la Comunitat

No obstante, una pareja de hermanos que acudieron con su mascota a pasear, afirmaron a Levante-EMV sentirse «tranquilos» a pesar de las circunstancias y que sobre todo, «es importante no creerse todo lo que dicen por ahí y dejar que la Guardia Civil efectúe las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos». En esta línea, las redes sociales han sido durante las últimas horas un hervidero de aparente información de primera mano. Especialmente en lo referido a noticias falsas que acaban circulando como la pólvora, y aunque en realidad no son ciertas, provocan una sensación de inseguridad ciudadana.

No hay un asesino en serie

Muchos comentarios apuntaban a relacionar este caso con otras dos mujeres muertas por estrangulamiento desde que comenzara el año en la Comunitat. Además, circuló la imagen de una posible existencia de un presunto asesino en serie que las autoridades se apresuraron a desmentir.

Tal como publicó este rotativo, las fuentes consultadas insistieron en que no existen conexiones entre los tres sucesos y remarcaron que establecer este tipo de relaciones favorece «la creación de un clima de alarma social precipitado y temerario», teniendo en cuenta que la investigación aún está en curso y que siguen abiertas todas las hipótesis. La incertidumbre de no saber qué ha podido motivar este episodio está presente en la mayoría de conversaciones a lo largo de los últimos días y, aunque por el momento han salido a la luz pocos datos, los agentes de la Benemérita y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial siguen al frente de este caso que ha trastocado el apacible día a día de la localidad.

Así las cosas, Borriana sigue pendiente de los acontecimientos en los próximos días y con los medios de comunicación vigilantes de una población que siempre se ha distinguido por su ambiente apacible.