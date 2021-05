Un anciano de 84 años, vecino de València, fue víctima el 11 de octubre de 2018 del llamado timo del revisor de la luz. Como tantas otras personas mayores, víctimas propicias de este tipo de estafadores, Paco cayó en el engaño y le pagó 300 euros en metálico e incluso ¡entregó su tarjeta bancaria, con el número PIN apuntado, para que el falso operario que supuestamente estaba cambiando los contadores de la comunidad fuera a un cajero y extrajera los 150 euros que faltaban para el pago solicitado.

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria de Burjassot tras realizar una extracción de 600 euros. No obstante, el Juzgado de lo Penal número siete de València ha absuelto ahora a la persona que la policía identificó como el autor de dicha estafa, quien se enfrentaba a una pena de dos años de prisión, al no ser válida como prueba dicha identificación policial si ésta no es ratificada en el juicio o en una rueda de reconocimiento previa, circunstancia que no fue posible al fallecer la víctima durante la fase de instrucción.

La defensa del procesado, ejercida por el letrado penalista Vicente Monzó, esgrimió en el juicio que «las imágenes disponibles captadas por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria solo reflejan muy parcialmente al autor de los hechos», ya que éste aparece con «el rostro cubierto por unas gafas de sol opacas de un tamaño considerable que le tapan parte de la cara». Asimismo, el acusado siempre ha negado su participación y alegó en el juicio que a la hora en la que se produjeron los hechos se encontraba trabajando en un bar, coartada que corroboró parcialmente una compañera de trabajo y amiga del procesado. «Salvo que fuera lunes, que era el día que libraba, tenía que encontrarse en el bar ya que era el encargado», indicó.

La sentencia argumenta que «los reconocimientos policiales en sede policial, por si solos, no constituyen prueba apta para destruir la presunción de inocencia, al constituir meras actuaciones policiales que sirven para la apertura de una línea de investigación, de modo que solo alcanzan el nivel de prueba cuando se hayan confirmado en sede judicial, mediante la diligencia de reconocimiento en rueda o cuando se ratifica en el plenario o juicio oral».