Un joven ha sido detenido por la Policía Local de Alfafar por agredir a uno de sus agentes. El ayuntamiento ya ha anunciado que los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y que el consistorio se personará en el juicio contra el acusado "debido a su agresividad", tal como ha manifestado el alcalde, el popular Juan Ramón Adsuara, quien asegura que el sospechoso "no es menor, como aseguran en el vídeo otros jóvenes".

Según ha explicado el mandatario, todo ocurrió cuando la Policía Local de Alfafar acudió a un parque de la localidad en el que había varios jóvenes reunidos y les pidió que bajaran el volumen de la música después de recibir las quejas de numerosos vecinos. Poco después, ha agregado, apareció "el hermano mayor de uno de esos jóvenes y la madre, quienes arengaron a los chicos" y recriminaron a los agentes su actuación, acusándoles de haber agredido al hermano mayor. Pese a que los agentes intentaron hacerle entrar en razón, la discusión fue a mayores y el hermano mayor "empujó a uno de los agentes, quien impecablemente lo redujo y lo detuvo". Luego, entró en escena la madre de ambos jóvenes, tal y como se puede ver en el vídeo.

De momento, el Ayuntamiento de Alfafar ya ha avanzado que pedirá una condena de entre "6 meses y dos años de prisión" para el joven detenido por estos hechos. "Si no tiene antecedentes, no entrará en la cárcel -ha aclarado el alcalde-, pero la próxima vez que cometa un delito sí irá a prisión".

Operativo para controlar las quedadas de jóvenes

La actuación policial durante la que ocurrió la agresión obedece, según Adsuara, al operativo que se desarrolla en Alfafar para intentar controlar la llegada de jóvenes de otros municipios. "Son chicos -relata- que se desplazan entre las localidades de la comarca durante las tardes y las noches, saltándose el toque de queda y generando problemas por consumo de drogas, entre otras cosas". Se trata, detalla, de quedadas de jóvenes para pelearse, hacer botellón o simplemente pasar la tarde que ya han ocasionado altercados en otros municipios como Mislata, donde la Policía tuvo que actuar ante la llegada de un centenar de jóvenes de fuera de la localidad para pelearse por la tarde en una céntrica y concurrida plaza. También en Paiporta se han detectado hechos similares.

"No me han sabido decir si todos los implicados son o no de Alfafar -ha dicho Juan Ramón Adsuara-, pero tienen que tener una cosa clara: no vamos a tolerar que estas cosas sucedan en nuestro pueblo. Vamos a ser tajantes y contundentes con hechos de estas características".