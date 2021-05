Un jurado popular declaró ayer culpable de tres asesinatos al hombre que mató de 55 puñaladas a sus padres y a su hermano en el barrio alicantino de Juan XXIII el 13 de septiembre de 2018. El veredicto se alcanzó por unanimidad. La Fiscalía y la acusación particular reclaman para él la prisión permanente revisable. El jurado ha considerado probado que las víctimas no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse. En el caso del hermano se ha considerado probado que el procesado se ensañó con él, pero no en el caso de los padres.

El primero en morir fue Alejandro M. B. de 43 años. Su hermano Francisco Javier M. B. le asestó 37 puñaladas durante una discusión en el domicilio familiar. Dos de ellas perforaron el corazón y el pulmón izquierdo y eran mortales de necesidad. El acusado declaró en el juicio que la pelea empezó porque su hermano le había robado las pastillas de la medicación, aunque aseguró que no recordaba nada de lo que pasó y que se le fue la cabeza.

El padre y la madre estaban en ese momento fuera de casa, Jorge M. M. de 71 años se encontraba pescando y ella, Eugenia B. S. de 68, en el trabajo. Ambos fueron asesinados por separado y conforme fueron llegando al domicilio atacados por la espalda. El padre presentaba once puñaladas y la madre ocho.