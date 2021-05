Un bebé de 7 meses con signos de maltrato fallece en Elx por un traumatismo en la cabeza

Una pareja de españoles de 44 y 35 años, vecina desde hace unos meses de la pedanía de La Hoya, se encuentra detenida desde el miércoles a la espera de pasar a disposición del juzgado de Instrucción 4 de Elche en relación con la muerte de un bebé de 7 meses, hijo de la mujer, al que llevaron sin vida al Hospital General Universitario el lunes alegando que tras haberse tomado un biberón «no despertaba». Los médicos constataron en el momento de su ingreso que no respiraba y, pese a que presentaba signos de llevar fallecido al menos una hora (la data probable de la muerte figura en el informe forense, que se encuentra bajo secreto de sumario), los servicios de Urgencia intentaron reanimarlo. Hora y media más tarde, el jefe de turno certificó el fallecimiento, en un primer momento, por posible muerte súbita. Un dictamen que los facultativos utilizan cuando se ha producido un fallecimiento de un bebé y no saben la causa, algo que en menores muy pequeños es tristemente habitual, pero lo que no lo fue tanto es que decidieran judicializar el caso e informar a las autoridades porque algo no cuadraba.