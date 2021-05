El jurado popular ha declarado culpable de asesinato y robo con violencia al acusado de asfixiar a una anciana de 82 años en Valencia en agosto de 2018. Los miembros del tribunal popular no han creído la argumentación del procesado, quien reconoció haber discutido con la octogenaria esa noche por no pagarle unas facturas, pero que alegaba q se trató de un homicidio imprudente al haberle tapado únicamente la boca para que no gritara. Además consideran que se aprovechó de la vulnerabilidad de su víctima y que esta no tuvo posibilidad de defenderse, por lo que cabría la pena de prisión permanente revisable solicitada por el Ministerio Fiscal.

Teresa Miralles fue encontrada muerta en su domicilio de la avenida Baleares de València en agosto de 2018. Inicialmente en el levantamiento del cadáver no se apreciaron signos de violencia pero la autopsia destapó que se trataba de un homicidio y que la causa de la muerte era una asfixia por sofocación, tal y como informó en exclusiva en su día Levante-EMV. El testimonio de los forenses ha resultado clave en el juicio para desmontar la tesis de la defensa.

Yunior O. G., de nacionalidad cubana, reconoció en el juicio que acudió esa noche a casa de la octogenaria, a la que conocía de hacerle varias obras menores, para que le pagara una factura de 4.800 euros porque necesitaba el dinero de forma urgente para saldar una deuda por drogas. “Sentía una presión muy grande, si no pagaba los 3.000 euros le iban a cortar el cuello a mi mujer, era la única salida que tenía”, alegó sobre la supuesta amenaza de un narco de la Pobla de Vallbona.