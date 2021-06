Esta madrugada se han cumplido diez largos años desde que María Luisa Reig Nolasco, que tenía 59 años, fue asesinada, descuartizada y quemada en su casa de Albalat dels Tarongers. Y, como cada año, sin haber faltado ni uno solo a la cita, la familia de María Luisa ha rememorado la fecha pidiendo una Justicia que, temen, no llegará nunca. «Diez años, hermana. Diez años de tu asesinato. El año pasado no pudimos ir a llevarte flores a tu casa, el lugar donde te quitaron la vida, por la pandemia. Y este décimo aniversario, tampoco hemos podido hacerlo porque ese lugar, tu casa, nos lo han quitado al igual que tu vida. No importa, porque estarás siempre presente en nuestros corazones. Eso sí que no nos lo van a quitar. Te quiero, hermana».

Es el emotivo mensaje que le dedicó ayer, Carmen, una de sus hermanas, con motivo de ese cruel aniversario. «Seguimos esperando Justicia, pero sabemos que es casi imposible. Es injusto que ellos, los que la mataron, sigan viviendo sus vidas tranquilamente mientras nosotros, sus hermanos, sus hijos y sus sobrinos, la seguimos llorando a diario. Eso no es Justicia...».

De ella solo pudieron recuperar un fragmento óseo, con parte de la base del cráneo y del omóplato, que le sirvió a los forenses para determinar que estaba muerta. Nunca han encontrado el resto del cadáver. Un mes después del asesinato, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil detenía a su hijo mayor, entonces de 44 años, y a su compañero sentimental, como presuntos autores del crimen.

El cúmulo de indicios recabados hicieron que la jueza de Sagunt los enviara a prisión. Sin embargo, tres meses después y con las mismas evidencias, la jueza decretó su libertad y el archivo provisional de la causa. Y así sigue diez años más tarde. «A estas alturas, ya no creo que aparezcan más pruebas, ¿verdad?», aventura Carmen a sabiendas de la respuesta.