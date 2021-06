Un hombre de 43 años de edad y nacionalidad búlgara ha sido condenado a siete años y medio de cárcel por intentar violar a su hija, de 13 años en el momento del ataque, en el poblado chabolista de Murcia donde residían.

Una vez salga de prisión, el sujeto, que también fue condenado por un delito de violencia doméstica, ha de pasar un lustro de libertad vigilada, según establece la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia. No podrá acercarse a menos de 200 metros de su víctima durante ocho años y medio.

Los hechos que se consideran probados tuvieron lugar en Año Nuevo, cuando el individuo sacó a la mayor de sus cinco hijos, una adolescente que en ese momento tenía 13 años, de la chabola y al aire libre "le bajó las bragas, tratando de penetrarla" y llegó a eyacular sobre ella. Tres días después, la víctima denunció.

En el juicio, tanto la menor como su madre (y esposa del procesado) se acogieron a su derecho a no declarar contra un pariente cercano (les ampara la ley y no están obligadas a hacerlo), aunque la Fiscalía continuó con el procedimiento. El Ministerio Público solicitaba que el hombre indemnizase a su hija con 5.000 euros por lo que le hizo, pero finalmente en la sentencia no se refleja indemnización alguna: ni la madre ni la hija la quieren.

El individuo, en su turno de palabra, se mostró consternado por el perjuicio causado a su familia, detalla el tribunal.