Condenan a unos padres que abusaron física y sexualmente de su hija de tres años en Las Palmas

El magistrado presidente Miguel Ángel Parramón ha validado la tesis del fiscal Luis Estévez considerando así probado que María del Carmen S., madre de la menor, entre enero y mayo de 2016 "con ánimo de menoscabar la integridad física y psicológica" de su hija de tres años le "propinó múltiples golpes en todas las partes del cuerpo con la mano" y le profería toda clases de insultos, desprecios, fuertes gritos y amenazas.

El fallo detalla el último día en que la menor fue objeto de las agresiones físicas de su madre y es que la tía de la pequeña hizo una grabación -con el fin de denuciarla- a las 7.15 horas de la mañana del 26 de mayo de 2016 cuando la condenada, durante un mínimo de 12 minutos, le propinó varios golpes con la mano cuando estaban dentro de su habitación a la vez que le espetaba a gritos frases como "tonta, boba de mierda, estoy de ti hasta los cojones. Como no te calles te voy a calentar el culo, te reviento el alma", entre otras y mientras la niña lloraba "desconsolada". Además, el padre de la pequeña era "plenamente consciente" del maltrato que profería su mujer a la menor y "más allá de decirle que no le pegara" este no hacía nada para evitarlo y "consentía" los malos tratos.

Pero es que, además, Víctor R. , padre de la niña, durante el mismo periodo y "con la intención de satisfacer sus instintos sexuales y de atentar contra la indemnidad sexual" de la víctima "en reiteradas ocasiones", sin que se pueda precisar cuántas veces, le introdujo el dedo en la vagina a su hija al punto de que en una de las primeras ocasiones la pequeña sangró y su madre estaba al tanto de todo porque incluso buscó la fregona para limpiar el suelo en esa ocasión. El condenado también hacía que la menor le practicase felaciones y eyaculaba en su cuerpo.

Además, ambos no sólo consumían crack y hachís en la misma habitación en la que dormía la pequeña sino que mantenían relaciones sexuales en presencia de la menor mientras ella estaba en su cuna.

La Fiscalía también acusaba a otro hombre de cometer abusos sexuales contra la menor pero este falleció antes del juicio y la Sala no ve acreditado que estos hechos ocurrieron.

Así, el Tribunal ha resuelto condenar a María del Carmen S. y a Víctor R. a 16 años de cárcel cada uno por los delitos de malos trato habituales, maltrato de obra y abusos sexuales a menor de 16 años. Ambos estuvieron en prisión provisional por estos hechos del 26 al 28 de mayo de 2016 cuando se les dio la libertad provisional y hasta el 23 de diciembre de 2020 después de que les pusieran en búsqueda y captura por faltar al juicio que estaba señalado en esa fecha. La sentencia no es firme y cabe contra ella un recurso de apelación.