Un hombre de 28 años y nacionalidad boliviana ha sido detenido en València por un delito de agresión sexual a una joven de 19 años con una discapacidad intelectual que la hacía especialmente vulnerable, al tener una edad mental de una niña de doce, según las fuentes consultadas por este periódico. La violación se produjo el pasado 17 de junio en la playa de Pinedo cuando el arrestado quedó con la chica tras conocerla a través de una red social y la forzó sexualmente, haciendo uso presuntamente de la violencia, en una tienda de campaña que había montado en la arena.

La víctima, que ofreció resistencia en todo momento, presentaba lesiones compatibles con una agresión sexual al ser explorada por el médico forense en el Hospital La Fe de València. De hecho tenía escoriaciones en el muslo y los brazos, de haber sido sujetada contra su voluntad, y mordeduras en ambos pechos.

Agentes de la Policía Nacional lograron identificar y detener al presunto autor de esta violación, quien fue puesto a disposición del juzgado de guardia de València. El arrestado reconoció que ambos habían estado pasando la tarde en la playa y que se dieron «unos picos», pero alega que en ningún momento llegó a tener sexo con esta persona discapacitada. No obstante, el acusado de un delito de agresión sexual no supo aclarar el origen de las lesiones que presentaba su víctima y los motivos que tendría ésta para acusarlo de no ser cierto. Dada la gravedad de los hechos y ante el riesgo de fuga, el juez acordó su ingreso en prisión provisional.