El fuego destruye una nave de productos químicos en Picassent

Un incendio originado ayer por la mañana en una empresa de Picassent dedicada a la fabricación de pinturas y barnices obligó a desalojar a más de un centenar de trabajadores de esta industria y de las naves colindantes. Debido a la rápida propagación del fuego por la alta inflamabilidad de los productos químicos almacenados en las instalaciones, las llamas afectaron también a una empresa contigua de espumas de poliuretano.

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se originó el fuego y si se habría producido algún tipo de reacción química por las elevadas temperaturas que se alcanzaron ayer en el interior de esta nave mientras manipulaban unos disolventes altamente inflamables.

El fuego se inició a las 11.58 horas en el polígono industrial 2 de Picassent, concretamente en una de las cuatros naves de fabricación de Industrias Químicas Iris. La misma ha quedado totalmente destrozada pero los trabajadores podrán seguir con su labor en las otras tres naves, no afectadas que se encuentran separadas por este mismo motivo.

Rápidamente todos los trabajadores que se encontraban en ese momento en las instalaciones salieron por sus propios medios, sin que se produjeron intoxicados. En cuestión de minutos la densa nube de humo negro era visible desde varios kilómetros de distancia.

Hasta el lugar del incendio se desplazaron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Picassent y varias dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de València. Como medida preventiva y dado el viento que soplaba, la policía cortó los accesos a este lado del polígono y evacuó al personal de las empresas adyacentes. «Estamos todos bien, pero si no lo controlan pronto se va a extender a nuestra nave y el poliuretano prende enseguida», apuntaba en los primeros momentos Juan, uno de los muchos trabajadores desalojados.

Fuentes del Consorcio Provincial informaron que movilizaron seis dotaciones de bomberos de Silla, Torrent, Chiva y Paterna. Pese a la rápida intervención de los bomberos, que apenas poco más de diez minutos después del inicio del fuego ya estaban trabajando en su extinción, el fuego se extendió rápidamente y afectó también a la empresa contigua de plásticos.

A las 13.00 horas aproximadamente los bomberos dieron por controlado el fuego, pero no extinguido por completo. De hecho, ayer por la tarde todavía seguían trabajando en la zona varias dotaciones de bomberos.

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se ha inició el fuego, aunque hasta que no finalicen los trabajos de los bomberos no podrán hacer una inspección ocular en condiciones del punto donde se originaron las primeras llamas. Todo indica que el origen es accidental durante la manipulación de unos disolventes en la zona de fabricación. «Esto arde como la pólvora», indicó una trabajadora desalojada sobre la rápida propagación del fuego. De hecho, por las noches la nave permanece abierta, bajo vigilancia, para ventilar y que no se acumule el calor.