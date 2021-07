El líder de la manada de Callosa: "Solo espero que algún día nos pueda perdonar"

Los cuatro procesados admitieron su culpabilidad en la primera sesión del juicio y alegaron que estaban muy afectados por la ingestión de alcohol y cocaína. Este extremo fue corroborado incluso por la propia víctima en el juicio, aunque la Fiscalía consideró el jueves en la vista oral que no se puede considerar que estuvieran afectadas sus capacidades volitivas. No obstante, fuentes del Ministerio Público indicaron que sí se reconoció en el informe expuesto en el juicio que ingirieron alcohol y drogas durante la Nochevieja. Por tanto, el tribunal podría estimar en la sentencia esta atenuante, como sí solicitaron las defensas de los acusados, ejercidas por Miriam Santamaria, Ana Escobar, José Luis Sánchez Calvo y Javier Saura.

El abogado de la acusación particular, Francisco González, calificó de «brillante» el informe del fiscal en el juicio y tildó de «razonable» la petición de condenas planteada por la Fiscalía al rebajar de forma notable los años de prisión solicitados para los acusados de la manada de Callosa. Aunque pudo adherirse a la petición de la Fiscalía, la acusación particular optó por pedir penas de entre 15 y 18 años, tal como se acordó en el pacto alcanzado entre las partes antes del juicio para firmar una conformidad que no se consumó finalmente.

Mientras que las acusaciones sostienen que los acusados son responsables de un delito de agresión sexual como autores y otros tres como cooperadores necesarios, las defensas de tres acusados plantearon al tribunal que sean condenados por un delito continuado de agresión sexual y el abogado de otro procesado por abuso sexual al no existir penetración en su caso. Asimismo, dos de ellos se enfrentan a una pena añadida por descubrimiento y revelación de secretos al grabar la violación grupal con sus teléfonos móviles.

En el caso de los acusados, sus abogados pidieron que sean condenados a penas de entre tres años y medio y cuatro años y seis meses de prisión. Para las defensas, además de las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía, concurren la de dilaciones indebidas y la afectación a sus capacidades por la intoxicación con alcohol y drogas.

La abogada del Joffre, Miriam Santamaria, indicó que no se les puede considerar cooperadores necesarios de tres delitos de agresión sexual. «Son coautores y no hay intercambio de roles, operan a la vez», señaló la letrada.

Las defensas de los acusados destacaron el esfuerzo de sus familias, de origen humilde, por reunir 60.000 euros para indemnizar a la víctima.

El abogado de un acusado, José Luis Sánchez Calvo, se congratuló de la rebaja de penas planteada por la Fiscalía, aunque aseguró no estar satisfecho con el desarrollo del juicio y se refirió a la presión sufrida por el Ministerio Público para no haber alcanzado un acuerdo de conformidad. Este acuerdo habría evitado la presencia de la víctima en el juicio. «Los acusados han querido evitar que reviviera los hechos», señaló Sánchez Calvo.