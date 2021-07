Agents de la Policia Local d'Elx han interceptat un vehicle que portava 51 paquets de tabac de contraban amb 10.200 cigarrets que no tenien cap mena d'acreditació per a la seua distribució legal, per la qual cosa tot el material ha sigut decomissat per al seu trasllat a Duanes.

Els paquets de tabac suposadament se n'anaven a destinar al trànsit il·legal al no demostrar el registre duaner ni l'acreditació administrativa preceptiva per a la seua fabricació o comercialització, segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

Els fets van ocórrer dimarts passat, 20 de juliol, en el camí del Pantà, a Elx, quan els agents van intervenir en aquesta operació i es van confiscar més de 10.000 cigarrets destinats a la venda il·legal. Posteriorment, van alçar la corresponent acta i van entregar la mercaderia al servici duaner.