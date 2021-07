Agresión en Asturias: Golpean a un hombre al grito de "facha" por llevar una bandera de España en su moto

Las pesquisas siguen abiertas para dictaminar qué motivó el ataque, que se produjo en el entronque de la calle Ezcurdia con Juan Alonso de Gijón a alrededor de las 18.00 horas. El hostelero que evitó que la trifulca fuese a más cuenta que los jóvenes estaban visiblemente nerviosos y que iban montados en bicicleta, de las que se apearon para enfrentarse a la víctima, que se trataba de un hombre de mediana edad. “Lo tiraron de la moto y empezaron a darle patadas. Yo llegué muy rápido y los fui arrastrando hacia fuera para quitárselos de encima, y a mí no me hicieron nada”, relata. Según pudo entender, tras el primer rifirrafe el hombre habría intentado seguir su camino con su moto y alterado más la situación. “Creo que entendieron que quería pasarle por encima a uno de ellos, porque estaban alterados, pero eran ellos los que le pegaban. Él solo estaba en el suelo. La cosa acabó bien, porque estaba asustado pero solo salió con la chaqueta algo descosida”, dice este testigo. “Los chavales luego se calmaron, porque la Policía estuvo aquí un buen rato con ellos y no paso nada más”, señala el citado.

Según la versión de la víctima a los agentes de la Policía Local que acudieron primero a la escena, el altercado tuvo como origen un distintivo con la bandera de España que el hombre llevaba en la moto. Estos “cuatro o cinco” jóvenes le insultaron, llamándole “facha”, y se enfrentaron a él. La discusión empezó en la calle Ezcurdia y fue subiendo de tono mientras el motorista y los ciclistas seguían su camino, yendo en paralelo, hasta que en el entronque con Juan Alonso los jóvenes derribaron al motorista de su vehículo. Fue cuando la víctima empezó a gritar y cuando el hostelero salió en su auxilio. La Policía Nacional hace ahora un llamamiento a posibles nuevos testigos para esclarecer lo ocurrido.