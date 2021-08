Tutores de las víctimas en el maremágnum judicial

«Recordaré siempre como me acompañó a interponer la denuncia el día de su cumpleaños, aunque no le tocaba trabajar. Sin su ayuda y su compañía no sé si la habría puesto, por miedo, por pánico». Así reconoce una víctima de violencia machista —cuyo nombre se omite para preservar su anonimato— la gran labor de acompañamiento de una trabajadora del equipo multidisciplinar que forman las oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Generalitat en una carta de agradecimiento a todo el conjunto de profesionales que conforman este servicio público valenciano gratuito que ha atendido en el primer semestre del año a una media mensual de 2.433 víctimas de cualquier delito, aunque con un claro predominio relacionado con la violencia de género. De hecho, un 74,68 por ciento de los expedientes abiertos son de mujeres que padecen o han sufrido los efectos de la violencia machista, bien física o psicológica.

«Siempre han velado por la seguridad de mis hijos y la mía, acompañándonos en todo momento con un tacto y una calidez que nos hicieron sentir seguros y tranquilos, a pesar de no conocernos», remarca esta mujer que no solo ha tenido que soportar la violencia del padre de sus hijos, sino por parte de la familia paterna, hasta que se atrevió a dar el paso y acudió a solicitar ayuda y asesoramiento legal a una de las 33 oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que en estos momentos están en funcionamiento en la Comunitat Valenciana. «Espero que no dejen de existir nunca», concluye para que este servicio que viene a cumplir la normativa de derechos, apoyo y protección a las víctimas que ya recogía el Estatuto de la Víctima del Delito en 2015 no esté supeditado ante un cambio de gobierno autonómico.

En apenas cuatro años se ha pasado de los 17 puntos de atención letrada unipersonal con los que contaba la Fundación Favide, a las 37 oficinas que a final de este año 2021 estarán a pleno rendimiento en todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, todas ellas con un equipo multidisciplinar con psicólogos, letrados y trabajadores sociales. Actualmente hay 130 trabajadores, que con las últimas oficinas pendientes de abrir ascenderán a los 159 en total.

«La Generalitat ha puesto en marcha la mayor red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de todo el país. Se trata de un recurso que toda la ciudadanía valenciana tiene a su alcance, ya que la hemos extendido a todos los partidos judiciales», destaca la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. «En estas Oficinas ofrecemos una atención integral a las víctimas. No sólo con orientación jurídica, sino también con asistencia psicosocial. Somos conscientes que denunciar un delito, en muchas ocasiones, no sólo implica presentar una denuncia, sino que conlleva unas implicaciones emocionales para las cuales debemos ofrecer también ayuda», explica Bravo.

«Muchas víctimas llegan a ciegas, con infinidad de dudas, y para alguien que es ajeno al funcionamiento de los juzgados es algo normal que se vea desbordada. A todo ello se le une el aspecto psicológico o el estrés postraumático por el delito que han padecido», ahonda Marisa Gasso, psicóloga de una de las oficinas de atención a las víctimas del delito. «Intentamos establecer un vínculo de confianza y tender puentes para salvar los escollos de la administración judicial», añade Sonia Barriga, letrada de la OAVD.

Con la pandemia, la red de protección ha notado un incremento de la atención telefónica, que orienta a la víctima en una fase previa a la denuncia. En ocasiones, éstas acuden directamente a las oficinas solicitando asesoramiento, aunque muchas veces los casos son derivados por Sanidad, Servicios Sociales, el ámbito judicial, o la propia Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, otro recurso asistencial puesto en marcha en 2019 por la Generalitat y el Ministerio del Interior.

«La mayoría de las personas que atienden las Oficinas son mujeres víctimas de violencia de género. Por eso es tan importante que cuenten con letradas pero también con psicólogas y trabajadoras sociales. Además, para facilitar que las mujeres víctimas puedan denunciar independientemente de cuáles sean sus circunstancia personales y su lugar de residencia, hemos puesto en marcha un protocolo de traslados para que cualquier víctima que lo necesite disponga de un vehículo para acudir a las Oficinas o a las sedes judiciales», explica Bravo.

Una mano amiga en sede judicial

Las víctimas de violencia en el ámbito familiar o por delitos contra la libertad sexual son también frecuentes, cada vez más en lo que se refiere a delitos sexuales. No todas aquellas que acuden a estas oficinas acaba denunciando. «La decisión de denunciar es suya, en ocasiones se consigue activar el sistema psicosocial porque los recursos judiciales no van a solucionar el problema», argumenta Barriga, como podría ser el caso de unos padres víctimas de su propio hijo menor de edad.

Sin lugar a dudas, una de las fortalezas de este servicio público para las víctimas es el programa de acompañamiento durante todo el proceso judicial y su posterior seguimiento. De hecho, desde la OAVD se tiene acceso a todas las órdenes de protección, tal como hace hincapié la coordinadora, María Caballero. Aunque la víctima lleve abogado, desde la oficina se le explica antes del juicio lo que allí va a pasar, ya que ese día se enfrentan a una gran cantidad de información y se está a su lado durante la declaración, habitualmente detrás de un biombo para evitar el contacto visual con su agresor. «En la sala me giraba y la miraba todo el rato porque ella era la única que me daba tranquilidad», relata otra víctima en un mensaje de agradecimiento en redes sociales a esta mano amiga ante el delito.