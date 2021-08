"Amenazaron a mi hijo con matarlo y le llamaron maricón; no iban a robarle"

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elda-Petrer investigan las circunstancias de la presunta agresión homófoba, ocurrida el pasado viernes a primera hora de la noche. Los hechos, según ha denunciado el menor en compañía de su madre, se produjeron en la Avenida Reina Sofía de Petrer, a la altura del polideportivo municipal, por parte de dos individuos varones, también muy jóvenes, que al parecer salían de las instalaciones. Según se refleja en la denuncia, lo amenazaron con una navaja a la vez que profirieron insultos sobre su orientación sexual. No obstante, huyeron al sentirse intimidados tras pasar un vehículo.

Todavía muy afectada por lo sucedido, la madre señaló ayer a este periódico que «me gustaría pensar que fue un hecho al azar», al haberse producido en un lugar por el que el agredido no suele pasar. En cualquier caso, incidió en que es improbable que el propósito del ataque fuera el robo. Explicó que se encuentra muy preocupada y que, al margen de que se tratara de una agresión de carácter homófobo o no, «no se puede concebir que siga pasando esto», por el respeto que merecen todas las personas al margen de su orientación sexual. Cuestionó el tipo de valores de los presuntos agresores, y deseó «que nadie tenga que pasar por esto».

La madre del agredido se muestra consternada por lo suce dido y afirma que «no se puede concebir que esto pase»

Siempre según consta en la denuncia, la víctima regresaba a su domicilio tras haber acudido al cumpleaños de una amiga y, al pasar ante el polideportivo, uno de los atacantes le preguntó su nombre y, acto seguido, le mostró una navaja de unos 15 centímetros de longitud total. En ese momento, le lanzaron las amenazas de «Te vamos a matar, maricón, maricón», en dos ocasiones. Justo entonces pasó un coche a gran velocidad por la avenida, lo que puso a los agresores en alerta y les llevó a huir, aunque antes lanzaron al suelo al menor, quien afortunadamente no sufrió ningún daño físico de importancia.

Los atacantes serían, según la descripción que el agredido ofrece en su denuncia, dos jóvenes de entre 16 y 19 años aproximadamente, uno de ellos de alta estatura y delgado, en torno a 190 centímetros, y otro más bajo y algo grueso, de unos 160. El agredido señala que no suele pasar por el lugar donde se produjo el asalto, por lo que no puede afirmar de manera tajante que se trate de un ataque homófobo. No obstante, únicamente le lanzaron la citada frase amenazante y, además, no le sustrajeron dinero ni objetos personales.

Para las 20.00 horas de esta tarde hay convocada una concentración en la Plaça de Baix de Petrer, ante el Ayuntamiento, en repulsa por lo sucedido y en apoyo al joven agredido. La Asociación Iris-LGTBIQA+ de apoyo a este colectivo, implantada en las comarcas del Vinalopó y convocante de la protesta junto con el colectivo Plántale Cara al Bullying, asegura que este es el tercer ataque de tintes homófobos que se produce en lo que va de año en los aledaños del polideportivo de Petrer.