Los concejales del Grupo Municipal Popular, Santiago Ballester y Carlos Mundina, han mantenido un encuentro esta mañana con representantes de la Asociación de Vecinos de Marxalenes quienes le han trasladado el aumento de fiestas y botellones en la zona de Joaquín Dualde. “Nos han enseñado un vídeo donde se ve el reguero de sangre de una persona que mantuvo una pelea en la zona” ha afirmado Ballester, quien ha explicado que “los vecinos denuncian que muchos de los botellones terminan en trifulcas y peleas y hay una sensación de inseguridad que se extiende por todo el barrio”.

Durante la visita al punto caliente que los vecinos han situado en la Plaza de Joaquín Dualde, los concejales han comprobado los restos de botellones. “Aquí el consumo de alcohol en la calle no sólo se produce los fines de semana. Los vecinos nos han explicado que desde las 12 del mediodía se empieza a beber en la vía pública. Se debe actuar porque los vecinos merecen descansar y los vecinos aseguran que la policía no actúa ante los continuos incumplimientos del toque de queda”, ha explicado Ballester, quien ha añadido que nos han explicado que sitios donde venden alcohol en horas no permitidas.

Asimismo, los concejales del PP han pedido que se refuerce la limpieza en la zona. “Los trabajadores los hemos visto desbordados, por lo que pedimos un refuerzo y hacemos un llamamiento a que la gente se comporte de forma cívica y no deje los residuos en el suelo”. Finalmente, el PP ha recordado que Marxalenes es otro de los barrios donde la inseguridad ciudadana y el incivismo va en aumento, junto a Orriols o el Cabanyal, Malvarrosa, Monteolivete, entre otros.