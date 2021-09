Los Mossos siguen buscando al padre que presuntamente asesinó a su hijo de dos años en un hotel de Barcelona hace tres semanas. Martín Ezequiel Álvarez Giaccio sigue en paradero desconocido desde el martes 24 de agosto por la noche, cuando supuestamente mató al pequeño para vengarse de su madre, a pesar de que la policía difundió su imagen a las pocas horas de conocerse el crimen.

El hecho de que no haya tenido ningún contacto con sus allegados, que haya roto el tratamiento psiquiátrico que seguía o su comportamiento de las horas inmediatamente posteriores al suceso hace pensar que podría estar muerto.

Se desplazó al aeropuerto

Según El Punt Avui, la investigación policial habría descubierto que el hombre no llevaba consigo su pasaporte, porque este fue hallado en uno de los domicilios que se registraron, aunque en un primer momento se creyó que Álvarez Giaccio había tratado de huir de Barcelona en avión, ya que se desplazó en taxi hasta el aeropuerto de El Prat.

El descubrimiento de esta documentación hace pensar a los investigadores que el presunto asesino de su hijo no habría planificado la huida, lo que también explicaría la precipitación con la que abandonó la habitación del hotel Concordia, saltando una muro en vez de salir por la puerta. Esta opción no habría comportado riesgo alguno porque en aquel momento todavía se desconocía que había matado al menor.

"Lo que te mereces"

Lo que sí había elegido premeditadamente fue el sitio donde cometió el crimen: el hotel donde se había celerado la boda con la madre del niño, con quien estaba en trámites de separación. "En el hotel encontrarás lo que te mereces", le escribió en un mensaje a la madre del pequeño.

El juzgado número 23 se ha encargado de la investigación aunque el caso se trasladará a otro especializado en violencia machista.