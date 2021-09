La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 10.000 euros a su víctima a un vecino de Mislata por abusar de una mujer mientras esta se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2019, cuando, según cuentan acusado y víctima entablaron conversación en los alrededores de una falla mientras consumían bebidas alcohólicas. la mujer declara que el agresor le incitó a seguir bebiendo e incluso llegó a invitarla a cocaína.

En un momento dado, ambos fueron a la vivienda de él, en Mislata, y aunque la chica no recuerda detalladamente lo sucedido, sí ha declarado y ha quedado demostrado que el hombre "prevaliéndose del estado de embriaguez y de ingesta de sustancias de ella, por cuyo motivo no se hallaba en condiciones de prestar un consentimiento válido, la penetró vaginalmente" incluso cuando la mujer recuperó la conciencia y pidió al abusador que parara, este no hizo caso.

Cuando pudo recuperarse, la mujer abandonó la casa y pidió auxilio a una pareja de viandantes que se encontraba por la zona que fueron quienes llamaron a la policía.

El procesado, que ya contaba con antecedentes penales, ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel, 10.000 euros de indemnización a la víctima y se le ha impuesto una orden de alejamiento de cinco años sobre la mujer.