Los seísmos se acercan a la superficie de La Palma

¿Qué hago si estoy en una zona de riesgo?

1. EVACUACIÓN. Planifique la crisis

Aunque en esta fase no es necesario comenzar la evacuación de las zonas de riesgo (en este caso El Paso, Los Llanos de Aridane, Mazo y Fuencaliente), la población sí se debe empezar a preparar para una posible contingencia. Es, por lo tanto, el momento de informarse en el Ayuntamiento sobre las rutas de evacuación y el punto de reunión establecido. Se debe elegir a un familiar o amigo como punto de referencia para que sepa dónde se desplaza en caso de evacuación y hay que asegurarse de que todos en la familia lo saben. Si, además, se convive con personas con alguna discapacidad que requiera una evacuación especial (en ambulancia) se debe notificar este hecho a Asuntos Sociales de su Ayuntamiento.

2. VÍVERES. Reservas suficientes

Tener un aparato de radio a pilas, linterna, velas y pilas de repuesto y seguir las instrucciones transmitidas por las autoridades competentes a través de los medios de comunicación. Es necesario tener reservas de medicación suficiente para sus familiares que lo requieran de manera habitual, disponer de agua embotellada y contar con una reserva de alimentos básicos y no perecederos para unos pocos días. Es recomendable guardar en una carpeta la documentación personal de toda la familia y de la vivienda.

3. PREVISIÓN. Prepare la casa y el coche

Todos los adultos que se encuentren en zonas de riesgo volcánico deben saber -o aprender- a desconectar gas, agua y luz, pues será necesario cerrarlos en caso de evacuación. Además se debe mantener lleno el depósito del vehículo, dado que para el momento de la evacuación las gasolineras podrían estar cerradas.

4. ANIMALES. Otro hogar provisional

Los animales de compañía se deben encomendar a familiares o amigos que no se encuentren en municipios de riesgo. Si no dispone de alojamiento, las autoridades se harán cargo de ellos. Por razones de higiene, no podrán estar en los albergues. Si tiene animales de granja, comuníquelo a su Agencia de Extensión Agraria o al teléfono de información del Cabildo, a fin de que le indiquen las acciones a realizar. Los animales de granja, si hay evacuación, hay que soltarlos.