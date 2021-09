Se enfrenta a 30 años por violar a su sobrino y amenazarlo de muerte

El juicio se celebró el pasado lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. La defensa del acusado solicitó que su patrocinado declarara en último lugar para un mejor ejercicio del derecho de defensa, pero la Sala lo denegó después de que la acusación particular se opusiera. Además recordó que en el ordenamiento jurídico español el acusado no está obligado a decir la verdad, de ahí que esta alteración del orden no sea obligatoria, sino contraproducente a la hora de esclarecer la realidad sobre lo ocurrido.

El acusado negó haber violado a su sobrino, así como haberlo amenazado con matarlo si se lo contaba a alguien. No obstante, reconoció que ambos se llevaban bien, y que la víctima no tenía ningún motivo para inventarse unos hechos tan graves. Así atribuye la denuncia a la supuesta «envidia y celos» que su hermana —madre del menor agredido— le tenía porque sus padres se preocupaban más de él, pese a ser adoptado, que de ella, argumentó el procesado, para el que el fiscal pide quince años por cada una de las violaciones.