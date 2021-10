Un año y cuatro meses por la paliza a su padre "obcecado" por los abusos

Los hechos se produjeron el 2 de marzo de 2016 en Torrent cuando el acusado acudió al domicilio de su padre, de 74 años, después de que esa misma tarde el niño detallara a sus progenitores los graves actos de naturaleza sexual a los que lo había sometido su abuelo; tocamientos, felaciones, masturbaciones e intento de penetración anal, según recoge la sentencia, que también incluye que un informe de la administración pública determinó en su día que el relato del menor era «creíble».

El jurado descartó que el acusado tuviera intención alguna de acabar con la vida de su padre, sino que su intención era menoscabar su integridad física. «Cuando te pille te mato», le dijo antes de marcharse, hecho que al hablar de futuro demuestra que en ese momento concreto no había una intencionalidad homicida. Además, como ya informó este periódico, quedó totalmente descartado tanto el asesinato —no hubo alevosía— como el homicidio consumado. La víctima falleció el 5 de julio de ese mismo año, cuatro meses después de la paliza tras estar ingresado 41 días en la UCI, pero la causa de la muerte fue «la desestabilización de las patologías previas», no una consecuencia directa de las lesiones sufridas, determinó el jurado. De hecho, su permanencia en la unidad de cuidados intensivos fueron las complicaciones surgidas durante su estancia en el hospital.

No obstante, el fallo apenas contempla dos de los cuatro atenuantes que a priori, según los hechos declarados probados por el tribunal popular, habrían reducido aún más la pena impuesta, el arrebato u obcecación, ya explicado, y la reparación del daño tras haber abonado 11.920 euros en concepto de responsabilidad civil.

Respecto a la confesión, pese a que Santiago C. R. se entregó voluntariamente en la comisaría de Policía Nacional de Torrent apenas veinte minutos después de la paliza y reconoció haber golpeado a su padre, el magistrado entiende que en este caso «la confesión del acusado se ofrece absolutamente estéril para la investigación y para el esclarecimiento de los hechos», ya que éste era consciente de que en la casa estaban los dos cuidadores que lo identificarían perfectamente como el autor de la agresión. Además tampoco cabe la confesión tardía al no haber sido claro en la forma en la que se produjo la agresión, alegando que tras los golpes su padre se cayó e impactó contra una silla, negando que le propinara puñetazos y patadas estando en el suelo.

Tampoco contempla la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que «la eventual dilación de la causa no conllevó paralización ni inactividad». Y por contra la sentencia sí que aprecia las agravantes de abuso de superioridad, «la víctima no tuvo posibilidad de defenderse debido a su edad y estado de salud», y la de parentesco, que no admite discusión.