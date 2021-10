Detienen a una menor de 16 años por la agresión a dos jóvenes trans en València

De este ataque, informó en exclusiva Levante-EMV, narrando que en la madrugada sábado 2 de octubre, por los alrededores de la avenido Blasco Ibáñez de València, Valeria y una amiga fueron insultadas, al grito de «travelos de mierda», y agredidas por un grupo de personas que «nos dieron golpes en la cabeza, patadas y nos arrastraron por el suelo cogiéndonos por el pelo», según explicó una de las víctimas.

Según contó la afectada en redes sociales, se encontraban en una fiesta en un parque de la avenida Blasco Ibáñez, cuando se separaron de su grupo de amigos para pedir a otras personas si tenían un vaso de plástico. Ese otro grupo les dijo que no tenían y se despidió de ellas con un «adiós chicas».

En ese momento, una mujer de este otro grupo les contestó «yo aquí no veo ninguna chica», acto seguido intentó quemar a Valeria con un cigarro, «me cogió del pelo por detrás y me tiró al suelo», narra la afectada. En ese momento, el grupo de más de 20 personas no solo la agredió a ella, sino también a su amiga al darse cuenta de que ambas eran trans. Según denuncia la afectada «me robaron el bolso, cartera, móvil, pendientes» e incluso las zapatillas de su amiga que después encontraron tiradas en la basura.

Consiguieron escapar cuando su grupo de amigos les vio y consiguió disolver a las más de 20 personas que les propinaban «golpes en la cabeza y patadas».