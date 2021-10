ULTIMA HORA Ya hay fecha para la vacunación de la gripe en la C. Valenciana

Amenazaron a los sanitarios que lograron salvar a su familiar: "Si no, no salís vivos" Piden hasta 4 años para un padre y dos hijos por intimidar a los profesionales que atendieron a una paciente en parada | “Pido perdón, mi mujer estaba muerta y me puse nervioso”