Detenido en Alicante por estafar 38.000 euros a la familia que le acogió desde que era niño

El titular de la tarjeta, un hombre de 84 años, no se dio cuenta del fraude hasta pasados once meses y casi le vacía la cuenta bancaria el arrestado, ya que se la dejó casi vacía y solo le quedaban menos de 2.500 euros. Tras presentar una denuncia el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Alicante analizó los 645 movimientos de la tarjeta, que no solía usarla el titular, y constató que los cargos correspondían a compras online y plataformas "delivery".

El sospechoso realizó compras de ordenadores, consolas, juegos y comidas a domicilio, según la Policía Nacional, que acabó identificando al joven que estuvo acogido por la víctima desde los 5 años. En el verano de 2020 el joven se tuvo que marchar de la casa por los problemas de convivencia. La situación era insostenible y aunque el matrimonio le echó de su casa le cedió un local de su propiedad para que viviera allí. El joven se marchó pero lo que no sabía su familia de acogida era que se llevó anotado el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el código CVV. Desde el 2 de agosto de 2020 hasta junio de este año comenzó a realizar compras por internet sin remordimiento alguno. Los cargos han superado los 38.000 euros y la cuenta se habría quedado a cero si el matrimonio no se da cuenta del engaño.

Una vez identificado la Policía arrestó al joven por un delito de estafa y tras tomarle declaración en la Comisaría Provincial fue puesto en libertad con cargos y a disposición del juzgado que instruye la causa.